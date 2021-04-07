“مصر الحضارة” فاعلية كبرى لجامعة أسيوط

كتب:سويفى رشدى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إطلاق الجامعة فاعلية كبرى تحت عنوان ” مصر الحضارة” والذى ينظمها قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة تزامناً مع ما شهدته الدولة المصرية من الحدث الضخم الذى شهده العالم أجمع خلال إفتتاح متحف الحضارة المصرية والمظهر المشرف والحضارى لموكب نقل المومياوات الملكية والذى جذب أنظار العالم بأسره وأبهرهم بقيمة مصر التاريخية والحضارة الفريدة ، وهو ما يأتى فى إطار حرص الجامعة على مواكبة الأحداث الوطنية الهامة التى تشهدها مصر وتأكيد أهميتها لدى الشباب وتبصيرهم بقيمة الوطن وإستحضار روح عظمته التاريخية وحضارته العريقة.

ومن جانبه صرح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تلك الفاعلية الكبرى تهدف إلى تعزيز الوعى الوطنى والثقافى لدى الطلاب بقيمة مصر التاريخية ، ومشاركةً من الجامعة فى توثيق ذلك الحدث الثقافى الهام الذى يعد الأكبر من نوعه فى القرن الواحد والعشرين. وكشف الدكتور شحاتة غريب عن تفاصيل الفاعلية والتى تتضمن إطلاق مسابقة طلابية فى مختلف المجالات الإبداعية تشمل أفضل مبادرة طلابية ، أفضل بوستر ، أفضل أغنية ، أفضل بحث طلابى ، أفضل عمل أدبى (شعر فصحى ، شعر حر ، قصة أو مقال) على أن تكون جميع تلك الأعمال إنعكاساً وتعبيراً عن القمية التاريخية لمصر وحضارتها الفرعونية وتوثيق لحدث إفتتاح المتحف ونقل المومياوات وعلى الراغبين فى المشاركة تقديم أعمالهم للإدارة العامة لرعاية الشباب فى موعد أقصاه الأحد القادم 11 أبريل.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه سوف يعقب ذلك يوم الأثنين 12 أبريل إنعقاد ملتقى طلابى موسع تحت عنوان “مصر الحضارة” والذى يتضمن ندوة تثقيفية كبرى للتعريف بعظمة التاريخ الفرعونى والتى سوف يتم خلالها الإعلان عن الثلاث مراكز الأولى الفائزة فى المسابقة فى كل مجال وتكريم الفائزين بها ، وذلك بالتعاون مع إتحاد طلاب جامعة أسيوط برئاسة الطالب عبد الرحمن صفوت رئيس الإتحاد ونائبه الطالب أحمد عصام الدين وذلك فى تنظيم الحفل والتشديد على الحضور بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية.