أبو الغيط يشارك في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

شارك السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة (53) للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أشاد بالدور الذي يقوم به الاتحاد منذ نشأته عام 1964 في دعم التعليم العالي وتطوير الجامعات العربية وذلك من خلال بناء مسارات للتعاون والتنسيق الفاعلة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن السيد الأمين العام أكد على أهمية الارتقاء بالتعليم خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وذلك في ظل تسارع الثورة التكنولوجية وما تؤدي إليه من تغيير في احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة للوظائف الجديدة، مثمناً ما توصلت إليه عدد من الدول العربية من نهضة واضحة في التعليم الجامعي والجهود المبذولة لجسر الهوة مع الجامعات العالمية المتقدمة.

وأضاف المصدر أن السيد الأمين العام أثنى على التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الهامة في عدة مجالات لعل أهمها وضع تصنيف عربي للجامعات، وتوفير منح دراسية للاجئين والنازحين العرب المتضررين من النزاعات المسلحة في الدول العربية.