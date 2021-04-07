احتفالية بكلية آداب جامعة الفيوم لتكريم أسر الشهداء

كتب أحمد حسن

نظمت كلية الآداب جامعة الفيوم صباح اليوم احتفالية تكريم لآسر الشهداء من الشرطة والجيش والأيتام من الطلاب بحضور كلا من د. احمد عبد السلام عميد كلية الآداب ود. احمد عبد العزيز بقوش وكيل كلية الآداب لشئون الطلاب وحسن عابدين رئيس إتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الفيوم وعدد من اهالي أسرة الشهداء معتمد عباس وأسرة الشهيد الرقيب محمود محمد وأسرة الشهيد معتمد سلطان عباس وأسرة نزيه السيد وأسرة الشهيد حسن عبد الحكيم

يقول حسن عابدين رئيس اتحاد الطلبة بكلية الآداب دورنا تنظيم وإعداد فقرات اليوم مع د. نجوان احمد عاصم بقسم علم الاجتماع وتنظيم الحضور وبوجه لأسر الشهداء ان اتحاد الطلبة بكلية الآداب يوجه التحية والعرفان لأرواح شهدائنا الذين سطروا أسمائهم فى سجلات الشرف والكرامة ان هؤلاء الشهداء الذين سجلوا فى صفحات التاريخ بطولات تعلم الأجيال ان الخلود مرتبة لا ينالها الا من وهب نفسه لأمن الوطن فداءا وستظل ذكراهم تدعم وتؤكد على الدور المحورى والفعال الذى يقدمه جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء بحس وطنى ضد كافة انماط الجريمة وفى مواجهه قويه ضدد خفافيش الظلام والإرهاب لحماية الوطن وضمان أمنه وأمان شعبه العظيم

يقول د. احمد عبد السلام عميد كلية الآداب جامعة الفيوم حق الشهيد الذى ضحى بروحه فداء لحماية الدولة المصرية ان نرعى أبناءه ودورنا هو تقديم كافة أنواع الدعم لأبناء شهدائنا من طلاب كلية الآداب وحاليا حصلنا على موافقة على أنشاء وحدة الدعم النفسى لتقديم كافة الخدمات النفسية ودعمهم وخصوصا فى حال فقدان الأب وأبناء الشهداء وغيرهم لجميع الطلاب وليست قاصرة على كلية الآداب فقط بل لجميع الكليات داخل جامعة الفيوم.