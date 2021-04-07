هشام توفيق: بدأنا تصفية الحديد والصلب.. ولن نتوقف إلا في حالة واحدة..ويعلن عن فتح باب المشاركة للقطاع الخاص.. وطرح 3 شركات

أدلى وزير قطاع الأعمال هشام توفيق على مدار الـ24 ساعة الماضية،ببعض التصريحات التي تستحق الرصد والتحليل ..أكد الوزير فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص مع شركات قطاع الأعمال الحكومي عبر شراكة كاملة برأس المال.

وعبر الوزير عن الحاجة لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل شركات النقل البري، موضحا أن مصر ستطرح خطوطا لإنتاج الأدوية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وقال إنه من المقرر طرح حصص من شركتين إلى 3 شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021، مبينا أن تصفية شركة الحديد والصلب مستمرة ولن يتم وقفها حتى استلام عرض جدي لتطويرها.

وكشف عن وجود اهتمام من شركتين من “صحارى غروب” ومن شركة أخرى أوكرانية في شركة الحديد لكن لا عروض جدية، ومن السهل جدا العودة عن تصفية الشركة في حال وجود عرض جدي.

وكانت الحكومة قد كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شهرا منذ ذلك الوقت، لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.

‏‎وفي سياق متصل قال ، إن «تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان بدأت، ولن تتوقف»، لافتًا إلى «سهولة استرجاع الشركة من التصفية ووقفها حال وجود عرض جدي».

وأضاف توفيق، أن «الوزارة فتحت الباب منذ شهرين لتلقي عروض بشأن إعادة الشركة»، مشيرًا إلى أنه «تلقى عرضًا من شركتين».

وعن تعاون الوزارة مع القطاع الخاص، أكد أن دخول القطاع الخاص مفتوح ومتاح للكل، موضحًا أن الوزارة لديها الكثير من سبل التعاون وشراكة كاملة في رأس المال بمصنع السيارات الكهربائية مع الشركة الصينية.

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى توافر فرص إدارة وتشغيل في العديد من الصناعات أبرزها نقل الركاب البري، ذاكرًا أن الوزارة تحتاج خبرة محلية أو إقليمية أو عالمية لإدارة شركات النقل البري التي دمجتها الوزارة.

وأعرب عن استعداد الوزارة لتشغيل خطوط إنتاج شركات الأدوية بالشراكة في الإيراد والربح، قائلًا إن الوزارة تحتاج إنتاج أكبر كمًا من مكونات صناعة السيارات محليًا.