محافظ الشرقية يفتتح مدرسة محمد عبد الحق عمر الثانوية بمنشأة أبو عمر

كتب : محمد يعقوب

افتتح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدرسة محمد عبد الحق عمر الثانوية التابعة لإدارة منشأة أبو عمر التعليمية والمُقامة على مساحة 4200 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين و 819 ألف جنيه في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ عبد العزيز مرشد رئيس مجلس الاباء والامناء والأستاذ فيصل عبد الكريم رئيس مدينة منشأة و أبو عمر والاستاذ محمد منصور السعداوى مدير عام إدارة منشأة ابوعمر التعليمية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المدينة.

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض ، مشدداً على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي ، مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة.

أوضح محافظ الشرقية أن المدرسة تضم 9 فصول مدرسية وتتكون من 5 طوابق ، وتساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لافتا إلي أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 137 مدرسة و3 إدارات تعليمية لإضافة 1451 فصل جديد بتكلفة 714 مليون و440 ألف جنية بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

عبر الأهالي عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركته فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مدينة منشأه أبو عمر