0.3٪ زيادة فى أعداد المؤسسات التدريبية فى القطاعين الحكومى والخاص عام 2019/2020

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء الموافق 7 / 4 /2021 “النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص لعام 2019/2020” التى تهدف إلى رصد أنواع التدريب فى القطاعين الحكومى والخاص بقصد تــــطوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات اضــافـية في مخــتلف التخصـصات .

أهم المؤشــرات :

أولا : المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص

 بلغ اجمالى عـــدد المــؤسسـات التى تمارس نشاط التدريب 609 مؤسسة عــام 2019/2020 مقابــــل 607 مؤسسـة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.3٪ .

 تضـم محــافظة القــاهـرة العــدد الأكبـــر مـن هـــذه الــمـــؤسسات بعـــدد 124 مؤسسة يليها محــافظة القليوبية بعدد 42 مؤسسة .

1- القطاع الحكومي :

 487 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومى (المنهجى / غيرالمنهجى) عــــام 2019/2020 مــــقابــل 486 مؤسـسة عـــام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.2 ٪ .

 احتلت محــافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات 110 مؤسسة، بنسبة 22.6 ٪ من اجمالى عدد المؤسسات .

 استحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 191 مؤسسة تدريبية بنسبة 39.2٪ من اجمالى عدد المؤسسات التدريبية فى القــطاع الـحكومى (المنهجى / غير المنهجى) .

2ـ القطاع الخاص :

 بلـغ اجمالى مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لاشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 122 مركزاً عام 2019/2020 مقابل 121 مركزاً عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0٬8٪ .

 احتــلت محـافظةالقاهرة المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد هذه المـراكز باجمـالى 14مركز تدريب مهنى بنسبة 11٬5٪ ، يليها محافظة اسيوط بعدد 13 مركز تدريب بنسبة 10٬7 ٪ من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية .

ثانياً : الدارسين بالمؤسسات التدريبية

 بلغ اجمالى الدارسين بالتـعـليم المنهجى بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومى 85609 دارس

 عام 2019/2020، مقابل 107622 دارس عام 2018/2019 بنسبة انخفاض 5 20٬٪ .

 بلغ اجمالى الدارسين بالتعليــم غير المنهجى بمراكز التــدريب المهنى بالقطــاع الخـــاص 11540 دارس عام 2019/2020 مقـــابـل 7058 دارس عـام 2018/2019بنسبـة زيادة قدرها 63٬5٪ .

ثالثاً : الخريجين بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومى

 بلغ عدد خـــريجى التــعـليم الـمنــهــجى بالقــطاع الــحكــومى 25384 خريج عـــام 2019/2020 مــقــابل 28227 خـــريـج عـــام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 10٬1٪ .

• مصادر البيانات:

النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص لعام 2019/2020.