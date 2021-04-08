الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يقوم بجولة ترويجية للفرص الاستثمارية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة

عقب زيارته للعاصمة البحرينية المنامة، توجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لبحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار.

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمجموعة من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الإماراتية العاملة في العديد من مجالات الاستثمار، لبحث ضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصري، على رأسهم السيد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى جانب عدد من مسئولى كبري الشركات الإماراتية، والتي تتضمن مجموعة “البروج” و”روتانا” للفنادق و”دبي للاستشارات”، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب تنمية الصناعة، ومركز الإمارات للتجارة، وبحضور السيد شريف البديوي، سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما التقي رئيس هيئة الاستثمار بالمهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذى لشركة “ياس” القابضة، والتي تهتم بالاستثمار في القطاع الزراعي خاصة التمور، وغيرها من الصناعات الغذائية والدوائية، حيث تم التأكيد على دعم الهيئة لكافة خطط الشركة المستقبلية في المشروعات التي تهتم بتنفيذها في مصر.

كما عقد عبد الوهاب لقاء مع السيد سعيد عيد الغفلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “بييد”، والسيد جلال كليب، رئيس مجلس ادارة شركة ” ‏ old bridge”، والسيد عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي لجمعية ابوظبي التعاونية، والسيد ابوبكر صديق الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة ابوظبي كابيتال جروب، ‏‎حيث تم التباحث حول آلية التعاون خلال المرحلة المقبلة، وخطط استثمار تلك الشركات بمصر في المجالات المختلفة، والتي تتضمن قطاعات الصناعة والتجزئة والتطوير العقاري والقطاع التعليمى، حيث تبادل الطرفان اهم الفرص الاستثمارية في مصر.

كما اجتمع عبد الوهاب مع السيد خليفة الرميثي، المدير التنفيذي للاستثمارات فى شركة “ADQ” القابضة، والتي تضم محفظتها العديد من النشاطات والقطاعات المتنوعة وتهتم بالاستثمار في مصر في العديد من المجالات ابرزها الصناعات الدوائية والغذائية كما تدرس الدخول في شراكات مع مشروعات قائمة في القطاعات ذات الاهتمام.

وتضمنت اللقاءات، عقد لقاء مع مسئولى شركة “أرثر ماكنزي” لمناقشة موقف المشروعات التي تم عرضها على الشركة في مجال التطوير الصناعي الذي تعتزم الشركة تنفيذها في مصر، كما تم عقد لقاء مع السيد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة “دبي لتنمية الصادرات”، ورئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، حيث تم الاتفاق على تكثيف التعاون الإقليمي بين الهيئة والوكالة.

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