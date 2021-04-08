إحالة واقعة تلاعب وتزوير في الرسومات الهندسية لرخصة بناء بمركز منوف للنيابة العامة

كتب عادل شحتينو

أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير في مستندات رسمية إلي النيابة العامة لإعمال شئونها والتي تتمثل في التلاعب والعبث في حدود الرسم الهندسي لرخصة بناء مستخرجة لأحد المواطنين بالوحدة المحلية بطملاي التابعة لمركز ومدينة منوف ، مما ترتب عليه التعدي علي خط التنظيم للشارع العام ، جاء ذلك بناءَ علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

حيث تبين من خلال التحقيقات وجود شبهة تزوير في مستندات رسمية من موظفين عموميين بهدف إظهار واقعة وبيانات غير صحيحة بمستند رسمي في شكل واقعة صحيحة بالتواطؤ مع الصادر لصالحه الترخيص لإكسابه حق غير شرعي ، ما ترتب عليه تمكين المواطن الصادر لصالحه الترخيص التعدي علي خط التنظيم للشارع وإقامة مبنى خرساني دور أرضي وأول وثاني علوي بدون سقف ، أدى إلى غلق نصف الشارع نتيجة العبث بالترخيص والتعدي علي حق الدولة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم وقوة لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين