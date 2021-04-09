رئيس حزب التجمع :مصر والسودان يواجهان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل

تحت عنوان :”سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية” ،قال رئيس حزب التجمع نائب مجلس الشيوخ سيد عبدالعال على صفقحته على “الفيس بوك :”هو بيقول بوضوح ان الولايات المتحده لن تضغط على اثيوبيا لقبول وساطتهم فى مفاوضات سد النهضه..وايضآ يقول بحسم انهم لايرون ولايدعمون حل خارج التفاوض وطبعآ لايرى سقف ذمنى لهذا التفاوض…وتقديرى ان هذا الكلام هو تحريض مباشر وعلنى للحكومه الاثيوبيه فى اعلان الاستمرار فى التفاوض وفقا لرؤيتها هى وبلا سقف زمنى ، مع الاستمرار فى التحضير للمرحله الثانيه من ملئ السد..وفى حالة رفض مصر او السودان أو كلاهما لذلك واصرارهم على ربط التفاوض بالوصول لاتفاق قبل الملئ الثانى ، تكون الدولتين من وجهه النظر الامريكية هم الذين افشلو الحل التفاوضي ..الامر واضح بدون لبس ،مصر والسودان يواجهان الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل وليس الحكومة الاثيوبية .”

https://www.facebook.com/sayed.abdelall/posts/10158980710786131