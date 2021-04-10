أمانة حزب التجمع ببلبيس: مبادرة ” جمعة الخير ” تنظم أكبر قافلة طبية شاملة بمركز بير عماره الطبي .

نظم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أمانة مركز بلبيس بقيادة دعاء حسن عبد الهادي وشهرتها ” دينا الطواب” قافله طبيه شملت معظم التخصصات الطبية للكشف والعلاج المجاني وذلك ضمن فعاليات مبادرة ” جمعة الخير ” تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، “حياة كريمة لشعب عظيم” وذلك يوم الجمعة ٩ ابريل بمركز بير عماره الطبي تحت إشراف استاذ جراحة الاورام د / كامل السيد كامل أمين الصحة بالحزب .

وقالت ” دينا الطواب ” أمين مركز بلبيس ، إن الحزب نظم قافلة طبية ، وتم تقديم الخدمات والفحوصات وتوقيع الكشف الطبي على 1137 مواطن بقرية بير عماره والقرى المجاورة لها وتوابعهم ، بمركز بلبيس ، والتي ضمت نخبه من أطباء الخير في التخصصات الطبية المختلفة :

د / فوزي الصياد اخصائي طب الاطفال .

د/ محمد اسماعيل اخصائي النساء والتوليد .

د / محمد فضالي اخصائي المسالك البوليه .

د / عبد الوهاب الشحات اخصائي باطنه عامه .

د / محمد موسى طبيب قلب وأوعية دموية .

د/ نبيل حجازي اخصائي أنف وأذن وحنجره .

د/ سعيد عبد العزيز اخصائي جلديه وتناسلية .

د / احمد البرماوي اخصائي العظام والعمود الفقري .

كما تم صرف الأدوية اللازمة للمواطنين بالمجان .

وأشارت ” الطواب ” أن الاتحاد النسائي بالمركز أفتتح اليوم على هامش القافلة الطبية معرضاً خيريآ لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ، وجاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب التجمع لسد احتياجات المواطنين الأساسية ودعم بناء الدولة المصرية الحديثة التي ترسخ مبدأ التكافل المجتمعي، بالإضافة إلى رفع المعاناة وتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا ببلبيس .

وأوضح الدكتور ” كامل السيد كامل” امين الصحة بالحزب أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1137 مواطن، وفحوصات بشكل مجاني في عدة تخصصات منها :

الجراحة العامة والاورام _ الأطفال _ الباطنة _ الجلدية _ الأسنان _ القلب _ النساء والتوليد – المسالك البولية _ العظام _ الأنف والاذن والحنجرة .

بالاضافة الى التحاليل الطبية والأشعة , علاوة على صرف الأدوية إلى المواطنين بالمجان .

وأشار مؤكداً أن مبادرة ” جمعة الخير ” والقوافل الطبية ستجوب قرى ومركز بلبيس لخدمة المواطنين بعد عيد الفطر المبارك ، وذلك لتخفيف المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية اللازمة .

كما أكدت ” منى الجيزاوي ” أمين الاتحاد النسائي بالمركز أن مبادرة ” جمعة الخير ” والتي ضمت قافلة طبية ومعرض ملابس خيري نالت استحسان كبير من المواطنين ، كما اعربت عن سعادتها التي تزداد كلما شاركت في إدخال السرور على قلوب أهالي قرى ومركز بلبيس .

وقال “سعيد القصاص” عضو لجنة المركز ان تفعيل القوافل الطبية المجانية ومعرض الملابس الخيري يأتى فى إطار خطة الأمانة العامة للحزب والتي تدعوا للمشاركة المجتمعية ومساندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم .