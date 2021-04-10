اول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط 

تم لأول مرة تشغيل أولى المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط والتى تعد إحدى الوسائل المتطورة التى بدأ قطاع البترول تشغيلها لتيسير خدمات تموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعى .

وتتميز المحطات المتنقلة بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها علي الوصول بالخدمة للأماكن التي لايتواجد بها شبكات الغاز الطبيعي وكذلك الاستفادة بها في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وكذلك في حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات ، كما أن ماتتميز به من قدرات علي نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في امداد المنشآت الصناعية والتجارية، ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز.