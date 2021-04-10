لهذه الأسباب يطالبن “أمهات مصر” بإلغاء المواد الغير مضافة للمجموع

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة: “يمكن الناس اللي مش عندهم ولاد في التعليم ميعرفوش ليه أولياء الأمور بيطالبوا بإلغاء المواد الغير مضافة أو حلها في بوكيلت من المنزل”.

وأضافت عبير، في بوست نشرته علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، موجهه حديثها للأمهات، وتابعت: “ياريت تقولوا ليه احنا بنطالب بالمطلب ده علشان يعرفوا؟”، الأمر الذي تفاعل معه مئات الأمهات في تعليقات علي المنشور.

وقالت ولي أمر: “لأن مفيش وقت والوقت ضيق جدا والمدرسين في الدروس بييشتغلوا أحيانا درسين مع بعض علشان يلحقوا يخلصوا المنهج، هنعمل ايه اكتر من كدا، الرحمه وتخفيف المنهج دا حق في الظروف دي، غير إن المنهج الأساسي طويل بشكل مبالغ فيه وكله علي دماغنا واحنا اللي شايلين الهم، ناقص يمتحنا احنا هيلاقينا حفظنا المنهج اكتر من ولادنا”.

وأضافت ولي أمر: “لأن مفيش ورق ولا ملزمة ولا شرح ولا كتاب، طبعا مرهقة إن تاخد فيها درس هي كمان لأن لازم ينجحوا فيها، وكمان الإمتحان ورقة كاملة وشاملة وتيرمين مع بعض، وكل مادة في يوم، ومش ملاحقين تذاكر المواد الأساسية اللي هي أصلا مناهج طويلة بتخلص بصعوبة وكمان الإمتحان بعد العيد وشهر رمضان نص اليوم ضايع، كل دي أسباب”.

وأوضحت ولي أمر أخري: “عشان مفيش مدارس ولا ليها منصات خاصة بيها، ده غير أنه نمتحن المادة كاملة بتاعة السنة كلها أخر السنة مع إمتحان المواد المجمع طب دة يرضى ربنا، الأطفال هتستوعب ٥ مواد، وكمان منهج دين كامل، وكمان انجليزى مستوى، وكمبيوتر وفرنساوى، كل دة مع بعض إزاى يعنى”.

وأضافت ولي أمر: “الترمين مع بعض كتير جدا، حرام المستوي عند بنتي تانيه إعدادى ٤ استوري وشعر وجرامر وكلمات من أصعب ما تتخيلو، ده غير الألماني والدين والكمبيوتر، وبعدين المواد الأساسية، ليه دول نقل مش هيتنقلوا أولي طب بشري”