ائتلاف اولياء امور مصر يشيد بتوفير نماذج استرشادية لطلاب اولى وثانية ثانوى

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، ان استجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمطالب أولياء الأمور بتوفير نماذج استرشادية للامتحانات متعددة التخصصات للصف الاول والثاني الثانوي بهدف تدريب الطلاب علي مثل هذه النوعية من الامتحان التي لجأت إليها الوزارة في تقييم الطلاب في الترم الثاني استجابة جيدة و لكن طالبت “الحزاوي” بسرعة توفير نماذج استرشادية لطلاب مدارس اللغات حتي يستطيعوا أيضًا التدريب علي الامتحان المجمع. ونرجو من الوزارة مزيد من الايضاح للقرار الخاص بامكانية اضافة معلومات اضافية في ورقة المفاهيم هل يكون ذلك في نفس ورقة المفاهيم ام يستطيع الطالب كتابة اكثر من ورقة للمعلومات الاضافية لكل مادة ويدخل بهم لجنة الامتحان و اليس السماح للطالب الدخول بالكتاب المدرسي افضل لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ كما صرحت الوزارة مرارا وتكرارا حيث قال الوزير سابقا أن فكرة الكتاب المفتوح أن الطالب لا يرهق نفسه بحفظ معادلات رياضية صماء أو مسميات متعددة ولكن عليه أن يتأكد من الفهم العميق للموضوعات لأن الأسئلة تركز على قياس الفهم ولن تكون إجابتها في الكتاب مباشرة. خصوصا ان طلاب الشعبة الادبية يحتاجوا الاطلاع علي الخرائط لتسهل عليهم الاجابة وأشارت “الحزاوي” إلى أنه يلزم على أولياء الأمور مطالبة الأبناء بالاطلاع علي تلك النماذج وحلها لاهميتها الكبرى في معرفة شكل ورقة الامتحان متعدد التخصصات، لأنها فكرة جديدة عليهم تماما