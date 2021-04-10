ائتلاف اولياء امور مصر يشيد بتوفير نماذج استرشادية لطلاب اولى وثانية ثانوى
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، ان استجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمطالب أولياء الأمور بتوفير نماذج استرشادية للامتحانات متعددة التخصصات للصف الاول والثاني الثانوي بهدف تدريب الطلاب علي مثل هذه النوعية من الامتحان التي لجأت إليها الوزارة في تقييم الطلاب في الترم الثاني استجابة جيدة و لكن طالبت “الحزاوي” بسرعة توفير نماذج استرشادية لطلاب مدارس اللغات حتي يستطيعوا أيضًا التدريب علي الامتحان المجمع. ونرجو من الوزارة مزيد من الايضاح للقرار الخاص بامكانية اضافة معلومات اضافية في ورقة المفاهيم هل يكون ذلك في نفس ورقة المفاهيم ام يستطيع الطالب كتابة اكثر من ورقة للمعلومات الاضافية لكل مادة ويدخل بهم لجنة الامتحان و اليس السماح للطالب الدخول بالكتاب المدرسي افضل لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ كما صرحت الوزارة مرارا وتكرارا حيث قال الوزير سابقا أن فكرة الكتاب المفتوح أن الطالب لا يرهق نفسه بحفظ معادلات رياضية صماء أو مسميات متعددة ولكن عليه أن يتأكد من الفهم العميق للموضوعات لأن الأسئلة تركز على قياس الفهم ولن تكون إجابتها في الكتاب مباشرة. خصوصا ان طلاب الشعبة الادبية يحتاجوا الاطلاع علي الخرائط لتسهل عليهم الاجابة وأشارت “الحزاوي” إلى أنه يلزم على أولياء الأمور مطالبة الأبناء بالاطلاع علي تلك النماذج وحلها لاهميتها الكبرى في معرفة شكل ورقة الامتحان متعدد التخصصات، لأنها فكرة جديدة عليهم تماما