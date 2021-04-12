“المصرية للاتصالات” توقع بروتوكول تعاون مع “أورا ديفلوبرز” لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في مشروعاتها العقارية

وقعت الشركة المصرية للاتصالات بروتوكول تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز لتوصيل شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية، وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفيلوبرز.

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة للمشروعات العقارية المملوكة والتابعة لشركة أورا ديفلوبرز، من خلال تقنية توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى الوحدات السكنية (FTTH) وكذلك تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات.

ويشمل بروتوكول التعاون كذلك منح المصرية للاتصالات حزمة من حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية داخل المشروعات العقارية التابعة لشركة أورا ديفلوبرز، وظهور المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة كراعي رسمي وحصري في مجال الاتصالات والإنترنت لجميع الأحداث الكبرى والمهرجانات التي سيتم إقامتها داخل هذه المشروعات العقارية.

وكانت شركة أورا ديفولوبرز قد بدأت مشروعاتها الضخمة في الشيخ زايد منذ سنتين بإطلاق حديقة زايد الترفيهية والتي لاقت نجاح كبير بين المصريين نظرا لحداثة الفكرة في مصر بجانب مجمع زد الرياضي على مساحة 10 فدان والذي يحتوي على أكثر من 6 رياضات, كما أعلنت الشركة منذ فترة عن طرح مشروعها السكني الجديد في مدينة القاهرة الجديدة ليصبح أحدث مشروعاتها.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: “سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة أورا ديفلوبرز لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعاتها العقارية” مضيفًا “إن ما تمتلكه المصرية للاتصالات من بنية تحتية متطورة وخبرات فنية كبيرة سوف يضمن تقديم أفضل وأحدث الخدمات لعملائها” مشيرًا إلى أن “المصرية للاتصالات باعتبارها أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ستواصل توفير هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم”

من جانبه صرح المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفيلوبرز: “نحن سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة المصرية للاتصالات نظرا لخبرتها في مجال الاتصالات في مصر. وتسعي شركة أورا ديفيلوبرز لتقديم أفضل الخدمات لعملائها والأكثر تقدما لتتماشي مع هدف الشركة الأساسي وهو إضافة البهجة لحياة سكان مجتمعاتنا وتحسين جودة الحياة بها. وتبحث الشركة دائما عن الشراكات التي تساعد علي توفير الخدمات والتكنولوجيا