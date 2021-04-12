مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لحماية المصريين بالخارج

أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن تقدمه بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات بهدف حماية المصريين بالخارج لافتا إلى أن المصريين في الخارج هم أبناء مصر وسفرائها ويجب أن تمتد ذراع الوطن إليهم بالحماية في كل وقت وحين ،حيث ألزم الدستور الدولة بحماية مواطنيها والدفاع عنهم في الخارج والداخل.

وأضاف محسب، أن قانون العقوبات المصرى خلى من نص تشريعى يكفل الحماية اللازمة للمصريين وحقوقهم في الخارج ومن ثم كان لزاما علينا التقدم بهذا المشروع لإضافة بعض المواد التي تكفل حقوق المصريين بالخارج وحمايتهم وذلك وفقا لما ينظمه الدستور في المواد من 59 إلى 88.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد أكد “محسب” أن المشروع يعطى ضمانات عادلة لحماية المصريين بالخارج ويحفظ حقوقهم كما يساعد الدولة المصرية على الحفاظ على مواطنيها في أي بقعة من الأرض موضحا أنه بالبحث الدقيق في قانون العقوبات وجد عدم نصه صراحة على جملة تتعلق بالمصريين بالخارج من قريب أو بعيد.