مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لحماية المصريين بالخارج
أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن تقدمه بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات بهدف حماية المصريين بالخارج لافتا إلى أن المصريين في الخارج هم أبناء مصر وسفرائها ويجب أن تمتد ذراع الوطن إليهم بالحماية في كل وقت وحين ،حيث ألزم الدستور الدولة بحماية مواطنيها والدفاع عنهم في الخارج والداخل.
وأضاف محسب، أن قانون العقوبات المصرى خلى من نص تشريعى يكفل الحماية اللازمة للمصريين وحقوقهم في الخارج ومن ثم كان لزاما علينا التقدم بهذا المشروع لإضافة بعض المواد التي تكفل حقوق المصريين بالخارج وحمايتهم وذلك وفقا لما ينظمه الدستور في المواد من 59 إلى 88.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد أكد “محسب” أن المشروع يعطى ضمانات عادلة لحماية المصريين بالخارج ويحفظ حقوقهم كما يساعد الدولة المصرية على الحفاظ على مواطنيها في أي بقعة من الأرض موضحا أنه بالبحث الدقيق في قانون العقوبات وجد عدم نصه صراحة على جملة تتعلق بالمصريين بالخارج من قريب أو بعيد.
عقد دورات تدريبية لاعضاء مجلس النواب الجدد
من الواضح ان الدكتور النايب يحتاج الى تدريب فى ابسط قواعد القانون. اولا ما يسمي “منطقة الاختصاص الجغرافية” او Jurisdiction. والتى يخضع فيها جميع المقيمين فى تلك المنطقة (بغض النظر عن جنسيتهم او انتماؤهم) للقوانين المحلية. على سبيل المثال تعقد الدول معاهدات ثانية بتسليم المطلوبين للعدالة لمحاكمتهم فى الدول التى وقعت فيها المخالفة. ثانيا ؛ ليس هناك ما يمكن تسميته تشريعات “لحماية المصريين” سواء فى الداخل او الخارج. هناك “حقوق” اساسية للمواطن تضمنها دساتير العالم (على الاقل نظريا) ، التشريعات من ناحية اخري تختص بما يعتبر مخالفات قانونية وعقوباتها. اي تشريع قبل صدوره يخضع لفحص من مجلس الدولة للتاكد من عدم وجود مخالفات دستورية. اذا كانت هناك “حماية للمواطن المصري” فهى حمايته من بطش الدولة وهى مهمة السلطة القضائية. بعض دول العالم (السعودية على سبيل المثال) لا تعتد كثيرا حتى بما يمكن تسميته “حقوق الانسان” وهى حقوق اساسية تفوق الحقوق الدستورية. هل تستطيع الحكومة المصرية (البرلمان المصري) اصدار تشريعات تستثني فيها المصريين فى السعودية من قوانين بعضها ينتمي الى العصور الوسطي ؟