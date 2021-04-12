رئيس الوزراء يوجه التهنئه بمناسبه شهر رمضان الكريم

وجه رئيس الوزراء التهنئه بمناسبه شهر رمضان الكريم الى وسائل الاعلام المختلفه والصحفيين القائمين على تغطيه نشاط مجلس الوزراء وقال الدكتور مصطفى مدبولىً رئيس الوزراء :

السادة الكتاب والصحفيون والإعلاميون المتابعون لأنشطة وفعاليات مجلس الوزراء ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

يطيب لي، ونحن جميعا نستقبل شهر رمضان المعظم، أن أتقدم لكم بأخلص التهاني القلبية بهذه المناسبة العطرة، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذا الشهر الفضيل علينا جميعا وعلى شعب مصر العظيم بالخير والرخاء والبركات، وأن تكون مصرنا الحبيبة في أفضل حال.

وبهذه المناسبة، اسمحوا لي أن أجدد التأكيد، بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسي، على الدور الكبير الذي تقومون به في إبراز الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن دفع العمل نحو استكمال مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بجميع مواقع العمل والإنتاج لصالح الوطن، وسعيا لتحقيق طموحات المواطنين.

كما أستثمر هذه المناسبة لأثمن كافة جهود وسائل الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، التي تتطلب دحض كافة الشائعات، وذلك من خلال تقديم الحقائق وتوعية المواطنين بها.

،، سدد الله خطاكم لما فيه صالح الوطن،،

،،وكل عام وأنتم بخير،،

دكتور مصصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ