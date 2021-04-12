رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب تيسير مطر مهنئاً رئيس حزب التجمع سيد عبدالعال بالعيد الخامس والأربعين لتأسيس “الحزب”:يتبنى مواقف وطنية مشرفة داعمة للدولة المصرية ومؤسساتها العظيمة

هنأ المحاسب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية القيادى الكبير سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ بالعيد الخامس والأربعين لتأسيس حزب التجمع كواحد من اهم واقدم الاحزاب فى مصر.

واكد المحاسب تيسير مطر فى بيان تهنئة باسم حزب ارادة جيل ان حزب التجمع منذ ان اسمه الراحل العظيم خالد محبى الدين تبنى دائما مواقف وطنية مشرفة داعمة للدولة المصرية ومؤسساتها العظيمة ولم يحيد عن هذا الخط ويعد مدرسة حزبية فى اعداد وتأهيل كوادر سياسية نعتز بهم.

واشار تيسير مطر انه يعتز بزمالة رئيس حزب التجمع السيد عبد العال تحت قبة مجلس الشيوخ ولاينسى مواقفه فى مساندة ودعم انشاء وتأسيس تحالف الأحزاب المصرية وحرصة على تلبية اى دعوة توجه له فتحية له ولجميع قيادات الحزب فى العيد الخامس والأربعين للحزب.

كما هنأ النائب محمد تيسير مطر امين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين زملائه ممثلى حزب التجمع عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين بمجلسى الشيوخ والنواب بالعيد الخامس والأربعين لتأسيس حزب التجمع.

كما بعث الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب ارادة جيل باسم امانه اعلام حزب ارادة جيل رسالة تهنئة للزميل الكاتب الصحفى عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع للاعلام بمناسبة العيد الخامس والأربعين لتأسيس حزب التجمع متمنيا للحزب التوفيق والنجاح