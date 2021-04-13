الرئيس يتلقي التهاني بحلول شهر رمضان من الرئيس العراقي

تبادل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اتصال هاتفي، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مع فخامة رئيس جمهورية العراق برهم الصالح.

وعبر فخامة الرئيس ابعراقي خلال الاتصال الهاتفي عن أمله في أن يعمّ ربوع المنطقة وشعوبها الأمن والسلام والازدهار، وتجاوز التحديات عبر التعاون والتنسيق المشترك خصوصاً في مجال الحَد من انتشار جائحة كورونا.

من جانبه عبّر فخامة الرئيس السيسي، لفخامة الرئيس صالح، عن تبريكاته بمناسبة حلول شهر رمضان، وتمنياته الطيبة للشعب العراقي بالسلام والازدهار والتقدم.