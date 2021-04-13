سفير مملكة البحرين في القاهرة: نساند أشقاءنا في مصر لحماية أمنهم المائي

أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن موقف مملكة البحرين واضح وداعم لجميع الجهود المبذولة والمواقف والقرارات التي تتخذها جمهورية مصر العربية لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة والحفاظ على الحقوق المائية والاقتصادية للدول وفق القوانين الدولية، وفي الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه كان في مقدمة زعماء العالم في تأييده لمصر الشقيقة، حيث أكد جلالته في شهر مارس من العام الماضي خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري تضامن مملكة البحرين مع مصر، لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه نهر النيل، وأن هذا النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري، وأن أمن مصر يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأوضح سعادة السيد هشام بن محمد الجودر أن مجلس وزراء مملكة البحرين أكد خلال اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي الذي عقد يوم الاثنين الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عن تضامنه مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي وضمان استقرارها وتنميتها، مؤكدًا دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعرب سفير مملكة البحرين عن اعتزاز بلاده قيادة وحكومة وشعبا بالدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية ووحدة الصف بين العرب وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.