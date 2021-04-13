اقتصادية قناة السويس .. 79 سفينة بالسخنة والأدبية وزيادة ملحوظة في حركة التداول

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية لشهر مارس2021 والذي شهد حركة تداول ملحوظة بمينائي السخنة والأدبية وزيادة في حركة التداول مقارنةً بشهر مارس 2020.

فقد استقبلت ميناء الأدبية عدد 37 سفينة بضائع، تشمل 11سفينة بضائع عامة، 7سفن صب جاف، 16 سفينة صب سائل وعدد 3 سفن حاويات، حيث بلغ إجمالي حركة تداول البضائع 595777,38 طن بزيادة قدرها 5,23% مقارنة بمارس 2020 الذي وصل إجمالي التداول فيه نحو 565684,1 طن.

أما ميناء العين السخنة فقد شهدت استقبال 42 سفينة، حيث سجلت الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة و11صب جاف و6 سفن صب سائل و23 سفينة حاويات بإجمالي حمولات 1818220.07 طن بعدد حاويات 83900 حاوية بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة مارس 2020 الماضي حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات 42605 حاوية بإجمالي حمولات بضائع قدرها 878125 طن .

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.