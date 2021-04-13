محمد فريد يشهد المشروع التدريبى “الفاتح – 2021” الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية

شهد الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبى ” الفاتح – 2021 ” والذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والذى إستمر لعدة أيام وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبى عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك للتغلب على عناصر نطاق الأمن ودفع القوة الرئيسية لتحقيق المهام المخططة ، والتخطيط لتطهير إحدى جزر البحر الأحمر وقرية حدودية من العناصر الإرهابية المتسللة ، وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية ، وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية ودقة فى تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية .

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة .

وفى سياق متصل إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية ، ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مقدماً لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم ، وإستمع لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية ، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدارك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومى المصرى .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .