إقبال بركة تكتب:”ناصر ماله وما عليه” ..”3″

شكشكة

“ناصر ماله وما عليه”.. 3

إقبال بركة

حكيت فى مقالى السابق عن بعض آراء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الإعداد للثورة مع زملائه الضباط، وأنه رفض مبدأ اغتيال الشخصيات المعارضة واعتبره وسيلة غير مجدية للنضال، وهو الذى اقترح على زملائه إسم اللواء محمد نجيب كقائد للثورة، كما رفض إعدام الملك السابق فاروق لأن ذلك سيتسبب فى قتل الشعب كل الرجال الذين كانوا يتعاونون معه، كذلك رفض ناصر مطالب الأمريكان التى تتعارض مع مصلحة مصر والبلاد العربية، ولذلك انقلبوا عليه وناصبوه العداء إلى آخر يوم فى حياته .

واعود الي تصفح كتاب الكاتب الروسى اجاريشيف الذى ترجمه الكاتب المصري د. سامي عمارة. ومن الحكايات المثيرة للإعجاب يحكي اجاريشيف كيف شيد “برج القاهرة “، مسترشدا بما كتبه مايلز كوبلاند عميل المخابرات الامريكية السابق مؤلف كتاب “لعبة الامم” فى مذكراته كيف حاول كوبلاند ان يقدم رشوة لناصر مبلغ ثلاثة ملايين دولار، وكان مبلغا ضخما فى ذلك الوقت، واثار ذلك غضب عبد الناصر الذي رفض المبلغ بشدة، وأمر باعادته اليه وفضح المخابرات الامريكية، ولكن حسن التهامى، مستشار الرئيس فى ذلك الوقت اقترح اقامة نصب تذكارى بالمبلغ، وبعد تردد وافق ناصر علي انشاء النصب علي ان يكون “علي درجة كبيرة من الضخامة والقوة والرفعة “، وهكذا شيد برج القاهرة .

كذلك يحكى الكاتب عن الظروف التى دفعت الضباط الاحرار الي اصدار قانون الاصلاح الزراعي الذى اعد مسودة مشروعه جمال سالم، عضو مجلس قيادة الثورة، ثم تم تعديله اكثر من مرة , ويحكى كيف تم اعلان الجمهورية و اختيار اللواء محمد نجيب اول رئيس لها بناء على اقتراح ناصر، الي جانب رئاسته لمجلس الوزراء وانتخاب ناصر نائبا له، وان الخلافات الشديدة بينهما كانت بسبب انحياز اللواء نجيب للاخوان المسلمين الذين طالبوا الضباط باعدام المطربة ام كلثوم و تدمير واحراق دور السينما والاوبرا !.. تلك الأفكار الهدامة التى مازالوا يحشونها في عقولهم ويلوثون بها عقول أبنائهم وأعضاء جماعتهم من الشباب.، ثم افتراءاتهم التى انتهت بمحاولة اغتيال ناصر فى ميدان المنشية بالإسكندرية، التي فشلت و لكنها رسخت مكانة ناصر كزعيم للأمة.

وفى الكتاب تفاصيل اخرى كثيرة حول اتفاقية السودان وحول النحاس باشا، والقرارات الاشتراكية، وأهمها تفاصيل الخلافات مع اللواء محمد نجيب وكيف انتهت بقرار بالاجماع من مجلس قيادة الثورة بتنحيته وفرض الاقامة الجبرية عليه ” دون ان يرتفع صوت للدفاع عنه ” كما يقول مؤلف الكتاب .

وحادثة أخرى مهمة يسردها الكاتب عندما اقترح وزير الثقافة آنذاك فصل الكاتب توفيق الحكيم “لتراخيه في اداء واجبات عمله”، ولكن ناصر رفض قائلا ” لقد أثر هذا الكاتب علي بشدة خاصة كتابه عودة الروح”.

وقد تم في عهد ناصر توفير كل ظروف الابداع لتوفيق الحكيم و لزملائه وبدأت في الستينيات الفترة الذهبية للكتاب والفنانين والعلماء والرياضيين التى ما زلنا نتنسم عبيرها ونتفاخر بنفحاتها وعطاءات مبدعيها الي اليوم طوال عهد ذلك الزعيم الاستثنائى الذى لم يكن يملك في حسابه الشخصي يوم وفاته سوى مبلغ 610 جنيهات!. وفشلت كل محاولات اعدائه للادعاء بغير ذلك .

ويذخر كتاب اجاريشيف بتفاصيل اخرى حول ملابسات تأميم قناة السويس و بناء السد العالي وغير ذلك ممالا يتسع المجال لذكره . ومايهمنا ان نتعرف الى مختلف الآراء حول زعيم مصرى رفع اسم مصر عاليا و نصبته الشعوب العربية والافريقية زعيما لها ومتحدثا باسمها وارغم العالم كله علي احترامه.