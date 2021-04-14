د. شريف فياض يكتب عن الدلتا الجديدة بين الواقع والآمال والتحديات

تستهدف الحد من الفجوة الغذائية وتزيد مساحة الأراضى المنزرعة 15%

الدلتا الجديدة بين الواقع والآمال والتحديات

مشروع زراعى لكنه ذو طابع إجتماعى يستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة

دعم الاستثمار الحقيقى لتوفير فرص عمل دائمة وزيادة العائد على عنصر العمل على حساب عنصر الملكية

التكامل فى المشروعات الإنتاجية يؤدى إلى تقليل المخاطر وزيادة العائد الاقتصادى بقلم د. شريف فياض

تقوم مصر الآن بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، والتى يطلق عليهاMega Projects. مثل تلك المشروعات هى مشروعات تستهدف بشكل أساسى إحداث تنمية اقتصادية حقيقية من خلال دعم الاستثمار الحقيقى الذى يعمل على توفير العديد من فرص العمل الدائمة، وزيادة العائد على عنصر العمل على حساب عنصر الملكية، الأمر الذى يؤدى إلى دعم الإقتصاد الحقيقى على حساب الاقتصاد الريعى، وبالتالى تحسن فى الأوضاع الإقتصادية للمواطن وتحسن المؤشرات الإقتصادية.

مشروع الدلتا الجديدة والمزمع إنشاؤها فى غرب الدلتا القديمة تصل مساحتها إلى ما يزيد على مليون فدان، منها نحو 500 ألف فدان فى مشروع مستقبل مصر، ونحو 688 ألف فدان جنوب محور الضبعة غرب الدلتا. هذه الدلتا الجديدة كما أطلق عليها تستهدف الحد من الفجوة الغذائية، وتزيد مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر قرابة الــــ 15% .

ولاشك أن التوجة للصحراء وبناء مجتمعات عمرانية جديدة فى الأراضى الصحراوية تكون الزراعة هى المحور الأساسى للأنشطة الإقتصادية فى تلك المجتمعات الجديدة تواجة مجموعة من التحديدات التى لابد من النظر إليها عند تقييم مثل تلك المشروعات فى المناطق الصحراوية، تلك من جهة، ومن جهه أخرى لابد من إحداث توافق فى السياسات الزراعية وتكامل بين الزراعات المزمع زراعتها فى الأراضى الجديدة وأراضى الاستصلاح الحديثة وبين الزراعات التى تتم فى الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا القديمة، حيث تختلف طبيعة الموارد الطبيعية من حيث الوفرة والندرة وعلى الأخص المياه والأراضى، وكذلك الطاقة حيث تعتبر الطاقة عاملا أساسيا من العوامل التى تحدد طبيعة النشاط الإقتصادى بالإضافة إلى المياه فى الأراضى حديثة الاستصلاح فى المنظومة الصحراوية.

مصادر المياه

لابد أن يتم طرح عدد من التساؤلات الهامة: ما مصادر المياه التى سوف يتم الإعتماد عليها فى المشروعات الزراعية أو حتى غير الزراعية فى الدلتا الجديدة؟ وما الأتشطة الاقتصادية التى سوف يتم إنشاؤها فى الدلتا الجديدة والتى لا تستخدم معدلات مرتفعة من المياه وفى نفس الوقت يكون معدل المخاطرة والايقين منخفض فيها؟ أخيرا ما التراكيب المحصولية التى سوف تتم فى تلك الدلتا الجديدة والتى لابد ان تعمل على توفير او رفع معدلات الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية التى تعانى منها مصر من وجود فجوة غذائية، وتعمل على زيادة معدلات التصدير لسد الفجوة التجارية فى الميزان التجارى الزراعى وبالتالى الميزان التجارى المصرى؟، ما العائد الإقتصادى والعائد الإجتماعى وذلك من جراء داسات الجدوى المالية او الإقتصادية والاجتماعية والتسويقية؟.

أخيرا ما نمط الاستغلال الذى سوف يتم مع تلك الاراضى، بمعنى هل سيتم بيع تلك الأراضى الى المستثمرين أو إلى صغار مستثمرين او إعطاؤها لهم كحق إنتفاع، وإذا تم البيع هل يكون هناك تخصيص ام ان الملكية ستكون على المشاع؟ كل تلك تساؤلات لابد من الإجابة عنها، وسنحاول فى تلك المقالة الإجابة عن بعض من تلك التساؤلات.

بالنسبة إلى التساؤل الاول لاشك أن المياه هى أحد المقومات الهامة للزراعة وخاصة فى الأراضى الصحراوية التى تتسم بندرة عنصر المياه وإرتفاع تكلفة استخراج المياه او معالجتها حتى تكون مياها صالحة للاستخدام فى الزراعة. ويتم الآن إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعى فى منطقة الحمام بمرسى مطروح، والتى من المتوقع أن تنتج قرابة 1.6 مليون متر مكعب يوميا، وأن تلك المحطة للمعالجة سوف يتم رى قرابة الــــ 500 ألف فدان فى منطقة مستقبل مصر، والتى تقع فى إطار الدلتا الجديدة، ولكن ماذا عن باقى المساحة والتى تقدر بنحو 600 ألف فدان فى منطقة جنوب محور الضبعة، والتى سوف تعتمد بشكل أساسى على مياه الآبار.

السحب الآمن

وهنا لابد من التعرف على معدلات السحب الآمن للبئر ومعدلات الملوحة فى تلك الآبار والتى تعتمد التراكيب المحصولية والأنشطة الزراعية على ملوحة المياه، وهذا سوف يجعلنا نتطرق إلى إمكانيات التحلية لتلك الآربار أو استخدام أسلوب المغنطة (والتى لا يتم إستخدامها إذا زادت الملوحة عن 6000 جزء فى المليون) للرى خاصة إذا وجدت معدلات مرتفعة من الملوحة فى مياه الآبار، وإذا تم استخدام اسلوب التحلية لا يكون للزراعة ولكن لشرب الحيوانات والإنسان بشكل أساسى وهنا لابد من إدخال نشاط الإنتاج الحيوانى بجانب الإنتاج النباتى فى تلك المناطق وإحداث التكامل فى الأنشطة الاقتصادية حتى لا يكون هدرا فى الموارد الطبيعية واستدامة استخدام الموارد وعلى الأخص مورد المياه.

النشاط الزراعى

هذا يجعلنا نتطرق الى التساؤل الثانى، وهو ما الأنشطة الزراعية التى يمكن أن تتم فى تلك الدلتا الجديدة. وحيث أن الزراعة فى المنظومة الصحراوية يفضل أن لا تعتمد على نشاط أحادى فقط، ولكن لابد من التكامل فى الأنشطة الزراعية حتى يمكن رفع العائد على وحدة المياه من أجل الإستمرارية والإستدامة فى المشروع، وحتى يكون المشروع ذا جدوى إقتصادية معتمدا على إرتفاع العائد على وحدة المياه. الأمر الذى يؤدى إلى أهمية التنوع فى الأنشطة الإقتصادية والمعتمدة على المياه وعلى جودة المياه المنتجة سواء من خلال عملية المعالجة أو من الآبار، حيث لابد من وجود نشاط إنتاج نباتى (محاصيل غير تقليدية خاصة فى الأماكن التى تعتمد على الرى من الآبار ذات الملوحة المرتفعة نوعا ما)، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الداجنى والإستزراع السمكى. فالتكامل فى المشروعات الإنتاجية يؤدى إلى انخفاض المخاطرة واللا يقين فى مناطق الإنتاج وبالتالى إرتفاع فرص نجاح المشروع.

التركيب المحصولى

أما بالنسبة إلى التساؤل الثالث والخاص بالتراكيب المحصولية المزمع إقتراحها فى الدلتا الجديدة، فلاشك أن التراكيب المحصولية تختلف باختلاف طبيعة الأراضى ودرجة جودة المياه وتوافرها. وحيث ان الاراضى من الدرجتين الثالثة والرابعة فى المنطقة بشكل عام سواء فى منطقة مستقبل مصر أو المنطقة الواقعة جنوب محور الضبعة، وإذا كانت المياه صالحة للزراعة وليست مرتفعة الملوحة خاصة فى منطقة مستقبل مصر حيث ستحصل على المياه اللازمة من محطة معالجة الصرف الزراعى التى يتم إنشاؤها فى منطقة الحمام، بالتالى يمكن زراعة محاصيل مثل القمح والفول البلدى وبنجر السكر (وإن كانت معدلات الإنتاجية للقمح ستنخفض بنسب تصل إلى قرابة الـــ 30% نظرا لطبيعة الأراضى من الدرجتين الثالثة والرابعة) ولكن يفضل أن تتم زراعة المحاصيل التصديرية والنقدية مثل الخضر والفاكهة أوالصوب الزراعية، حيث إن تلك المحاصيل تصديرية ويمكن أن تقام عليها صناعات غذائية وبالتالى يكون هناك تصنيع زراعى يعمل على توفير فرص عمل دائمة (فأغلب فرص العمل إلى يوفرها قطاع الزراعة فرص عمل موسمية نظراً لطبيعة النشاط الزراعى الموسمى) ونظرا لقرب المنطقة من القاهرة من جهة وتوفر الطرق الجديدة التى يمكن أن تصل إلى ميناء الدخيلة بالإسكندرية، بالتالى يمكن تصدير مثل تلك المنتجات المصنعة إلى أوروبا، خاصة أن مصر تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة لتلك المنتجات فى الأسواق الأورربية.

أما بالنسبة إلى المنطقة والتى تقارب مساحتها نحو 600 ألف فدان فى جنوب محور الضبعة فإنها سوف تعتمد على مياه الآبار بشكل أساسى، بالتالى فإن الملوحة يمكن ان تكون مرتفعة (قرابة 4000 جزء فى المليون) خاصة إذا تم حفر الآبار ليست بالعميقة على مسافة من 300 إلى 400 متر حيث سيتم الاعتماد على مخزون المغرة والتى تزيد الملوحة فيه بشكل كبير نسبيا وعلى هذا يمكن زراعة محاصيل غير تقليدية متحملة للملوحة نوعا ما مثل الكينوا وهو محصول حبوب ومحصول الكانولا (محصول زيتى) يستخدم بكثرة فى الدول الأوروبية وكندا وهو زيت طهى يمكن أن يكون قادرا على سد الفجوة الزيتية التى تعانى منها مصر بشكل كبير، والجوجوبا وهو محصول زيتى يستخدم زيته فى مستحضرات التجميل والمستحضرات الدوائية. وكذلك بعض محاصيل الأعلاف مثل البانيكم وحشيشة السودان والدخن وبنجر العلف.

أما فى المناطق التى تصل درجات الملوحة للمياه إلى معدلات مرتفعة تزيد عن 5000 جزء فى المليون وتصل إلى قرابة 8000 جزء فى المليون فيمكن ان تتم زراعة الأشحار الخشبية مثل البولونيا والكافور وهى أشجار تتحمل الملوحة المرتفعة وتعطى عائدا إقتصاديا مرتفعا، حيث يمكن إنشاء مشروعات الإنتاج الحيوانى والتى تستفيد من تلك الأعلاف وبالتالى عمل مصانع كومبوست لإنتاج السماد العضوى ومصانع سلاج، بالإضافة إلى مشروعات تصنيع الأخشاب لتوفير الأخشاب لمدينة الأثاث فى دمياط الجديدة التى تم إنشاؤها وبالتالى الحد من إستيراد الأخشاب، وكذلك مصانع مستحضرات تجميل من الجوجوبا ومصانع الزيت من محصول الكانولا.

ولكن مثل هذا السيناريو يحتاج إلى محطة تحلية صغيرة تنتج فى حدود 30 الى 40 مترا مكعبا يوميا وذلك بهدف شرب الحيوانات والإنسان. وكل ذلك يؤدى إلى توفير فرص عمل دائمة. أما المناطق الى يمكن أن تزيد بها معدلات الملوحة عن 8000 جزء فى المليون فتلك المناطق يمكن ان تستخدم فى الإستزراع السمكى مثل القاروص والدنيس والجمبرى وهى أسماك ومنتجات بحرية تتحمل الملوحة المرتفعة وهى منتجات اثبتت دراسات الجدوى المالية والإقتصادية أنها يمكن ان تكوم مربحة فى غضون السنة الثالثة أو الرابعة من المشروع.

تقليل المخاطر

وهنا ياتى التساؤل الرابع والخاص بدراسات الجدوى سواء المالية أو الاقتصادية أو السوقية لمثل تلك المشروعات حيث اثبتت دراسات الجدوى أنة فى حالة التكامل الاقتصادى فى تلك الأنشطة بمعنى التكامل فى المشروعات الإنتاجية، حيث يتم عمل مشروعات للإنتاج النباتى والحيوانى والسمكى فى نفس المشروع، سوف يؤدى هذا إلى تقليل المخاطر وزيادة العائد الإقتصادى وإرتفاع فترة إسترداد رأس المال وزيادة معدل العائد الدخلى بشكل اكبر من سعر الخصم فى البنوك، وذلك لإرتفاع نسبة العائد إلى التكاليف. أما بالنسبة إلى الدراسات السوقية فلاشك ان قرب منطقة المشروع (على الأخص منطقة مستقبل مصر والتى بها نحو 500 الف فدان) من القاهرة ووجود شبكة الطرق التى تم إنشاؤها مؤخرا مثل محور الضبعة وطريق العلمين والطريق الساحلى وتطوير ميناء الدخيلة فقد سهلت مثل تلك الطرق الوصول إلى هذا الميناء فى الإسكندرية وإلى مدينة الإسكندرية نفسها وبالتالى الى منطقة الدلتا حيث الكثافة السكانية وسوق إستهلاكى كبير، وبالتالى سهولة عملية التسويق سواء كان المستهدف التسويق الداخلى او الخارجى. الأمر الذى يؤدى إلى سهولة تسويق تلك المنتجات.

أجندة الدولة

أخيرا وهناك يكون التساؤل الأخير ما نمط الإستغلال المتوقع للأراضى فى تلك المنطقة، وهنا لابد أن يتم طرح التساؤل ما أجندة الدولة المصرية التى تقابل أجندة المستثمر، حيث أن أجندة المستثمر يمكن أن تتعارض مع الأجندة الوطنية فىبعض نقاطها مثل البعد الإجتماعى التى تهتم به الدولة بينما يهتم المستثمر بالعائد الاقتصادى بشكل أساسى. وما نوع المستثمر الذى سوف يقوم بإستغلال تلك المنطقة هل شركات إستثمارية كبيرة، أم مجموعة من المستثمرين الصغار، ام شباب الخريجين. وعلى هذا يفضل أن لا يكون هناك تملك للأراضى ولكن يكون حق إنتفاع يمكن أن يمتد إلى فترة طويلة الأمد، وحتى أن وجد تملك لصغار المستثمرين أو شباب الخريجين فيكون التملك على المشاع ولا يوجد تخصيص فردى للأراضى، حتى يمكن تحقيق الأجندة المجتمعية التى تتلخص أهم مقوماتها فى توفير فرص عمل دائمة وزيادة معدلات الإكتفاء الذاتى للمنتجات الزراعية التى تعانى منها مصر من وجود فجوة غذائية.

مشروع تنموى

أخيرا إن مثل هذا المشروع يمكن أن يكون مشروعا تنمويا حقيقيا إذا تم إتباع الطرق العلمية فى إنشاء مثل هذا المشروع القومى الهام على أن يكون هناك أبعاد إجتماعية تتلخص فى أن مثل هذا المشروع ليس مشروعا زراعيا فقط ولكنه مشروع ذو طابع إجتماعى يستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تكون الزراعة هى أحد محاوره الهامة بجانب المحور التصنيعى ومحور الخدمات الإجتماعية (الصحة والتعليم) ومحور البنية الأساسية، بهدف أن يكون لهذا المشروع عائد إجتماعى بجانب العائد الاقتصادى الهام الذى تهتم به الدولة فى بناء اقتصاد حقيقى بهدف إحداث تنمية إقتصادية من أجل رسملة الدولة المصرية وتطوير أنماط الإنتاج حداثية، الأمر الذى يؤدى إلى إحداث تطور إجتماعى يؤدى إلى نقل المجتمع من مرحلة ما قبل الحداثة إلى مرحلة الحداثة.