تحالف استراتيجى بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وشركة اورنچ  فى التدريب والتعليم الرقمى

أطلق الدكتور سيريل نون، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية فى مصر، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى بشركة اورنچ مصر فعاليات التحالف الاستراتيجى بين الوكالة الالمانية للتعاون الدولى (جى اى زد) وشركة اورنچ فى مجال التدريب والتعليم الرقمى من خلال إنشاء مركز اورنچ الرقمى فى مصر كأحدث مركز للتدريب الرقمى فى مصر.

ويخدم المركز الإحتياجات التكنولوجية المتلاحقة للشباب المصرى ولمجتمع الشركات الناشئة ويعتبر ضمن مجهودات برنامج دعم الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص الذى تنفذة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد) بالنيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية (بى إم زد).

أعرب السفير نون، عن أن “المساهمة فى الوصول إلى أهداف مبادرة مصر الرقمية هى على أولويات التعاون طويل الأمد بين ألمانيا ومصر، ونحن فخورون بأن التحالف بين جى اى زد وشركة اورنچ يساعد فى بناء مستقبل العديد من الشباب المصرى الطموح من خلال تمكينهم بالمهارات الرقمية اللازمة التى من شأنها أن تمكنهم من العثور على وظائف ودعم شركاتهم الناشئة”.

وقال المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة اورنچ مصر: “يسعدنا أن نكون أول شركة محمول فى مصر لديها مركز للتعليم والتدريب الرقمى فى مصر الذى سيعد إضافة قوية لمسيرة اورنچ التى بدأتها منذ سنوات فى دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة”. كما أضاف: “اليوم نضع حجر الاساس لواحدة من أهم المشاريع فى تاريخ اورنچ فى مجال المسئولية المجتمعية بالتعاون مع “جى اى زد ” حيث يعتبر هذا التعاون نواة جديدة لدعم مشاريع وأفكارالشباب المبدع ويمثل نقطة انطلاق وبداية عصر جديد فى التعامل مع من يمتلكون الشغف تجاه أفكارهم وأعمالهم”.

وسيعمل (مركز اورنچ الرقمي) المتوقع افتتاحه رسمياً فى النصف الثانى من العام الجارى على تقديم التدريبات والاستشارات الرقمية المجانية للشباب المصرى بغرض تحسين ورفع مهاراتهم الرقمية وتعزيز قابليتهم للتوظيف، وكذلك لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم فى مجالات ريادة الأعمال المرتكزة على التكنولوجيا بشكل عام.

ويضم مركز اورنچ الرقمى قسم خاصا بدعم البرمجيات، ومختبرا للتصنيع الرقمي، ومٌسرع أعمال للشركات الناشئة، وبالتالى يقدم المركز مجموعة شاملة لكافة الخدمات التى تدعم إحتياجات الشباب الرقمية وريادة الأعمال التكنولوجية من خلال دعم الشركات الناشئة حتى تصل إلى فرص الاستثمار.

كما يمثل هذا التحالف نموذجًا مبتكرًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يدعم الجهود الحثيثة والمتواصلة التى تبذلها الحكومة المصرية لبناء مصر الرقمية – تحت مظلة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2030 فى مصر بالإضافة إلى رؤيا مصر 2030.