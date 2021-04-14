الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية يرعى بطولة “تتويج نيوز” لكرة القدم الإلكترونية

أعلن الاتحاد المصري للألعاب للإلكترونية، برئاسة شريف عبد الباقي، عن رعاية بطولة موقع “تتويج نيوز” وبتنظيم مشترك مع شركة “جي جلوبال” خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع شركة أسواق اكسبريس وشارع 306 بمساكن شيراتون. وتقام هذه البطولة برعاية شركة فاركو للأدوية ومكرونة سيسيليانو.

يأتي تنظيم هذه الدورة الرمضانية من منطلق المسئولية المجتمعية للشركات الخاصة في تنمية وتطوير المجتمع.

وتنظم الدورة خلال الفترة من 10 حتى 25 رمضان باستاد شارع 306 بمساكن شيراتون بنظام الفردي والزوجي فى كرة القدم الإلكترونية. وسيتم فتح باب الاشتراك في الدورة بداية شهر رمضان على الصفحة الرسمية لصندوق “تحيا مصر” عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول في مسابقة الفردي والزوجي على 5000 جنيه والمركز الثاني على 3000 جنيه والمركز الثالث على 2000 جنيه.

ويتم التسجيل ودفع الاشتراك عن طريق موقع شارع 306 فرع شيراتون من وحدة كاش كول في الموقع بداية من الثلاثاء 1 رمضان وحتى الأحد 6 رمضان.

وسوف يتم الإعلان عن جداول اقامة المباريات يوم الثلاثاء 8 رمضان، وبداية الفعاليات الخميس 10 رمضان، حيث ستكون الأدوار التمهيدية يوميا من 3 إلى 5 عصرا و الاستكمال من 10 مساء إلى 1 صباحا.