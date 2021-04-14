عن دار شمس للنشر والاعلام صدر للكاتبين الصحفيين محمد الشماع وهاجر صلاح كتاب حكايات من دفتر صلاح عيسى، يسجل فيه الكاتبان بطريقة مبتكرة تجربة عملهما معا فى صحيفة القاهرة منذ تاسيسها عام 2000. وبجانب المقدمة المهمة التى كتبها الدكتور عبد المنعم سعيد للكتاب،وانطوت على رؤية عميقة لرحلة صلاح عيسى الفكرية والسياسية ،والظروف التى جمعت الاثنين معا ،يحتوى الكتاب على شهادات لعدد من الشخصيات العامة التى اقتربت من صلاح عيسى وعملت معه. وهم حسين عبد الرازق الذى تحدث عن تحربتهما معا فى تاسيس صحيفة الاهالى، ورياض سيف النصر الذى تعرف به قبل عملهما معا فى صحيفة الجمهورية. وقدم حلمى شعراوى تجربتهما معا حينما القى القبض عليهما عقب مظاهرة لجنة الدفاع عن الثقافة القومية ضد مشاركة إسرائيل للمرة الأولى والاخيرة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، لتوجه لهما أول اتهام لمواطنين مصريين بالاساءة لدولة اجنبية هى إسرائيل. كما يدلى الكاتب الصحفى حسن بدوى بشهادته حول تجربته فى التعرف على صلاح عيسى والعمل معه. كما يروى الكاتب الصحفى ايمن الحكيم تجربة عمله لسنوات مع عيسى فى جريدة القاهرة وعقب خروجه منها. بالاضافة لشهادة أمينة النقاش عن 45 عاما من حياتهما المشتركة معا. ويتضمن الكتاب ملفا من صور نادرة لصلاح عيسى ،فضلا عن لغة الكتاب المفعمة بالصدق والسلاسة والحيوية التى تعكس مدى المواهب المهنية والابداعية التى يتمتع بها المؤلفان،هاجر صلاح ،ومحمد الشماع.