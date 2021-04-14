مرفت رجب تكتب:كِتَاب ساحر محظوظ

حكايات من دفتر صلاح عيسى

كتاب جديد وضعه اثنان من تلاميذه ومحبيه ، محمد الشماع وهاجر صلاح..هذا كتاب ساحر محظوظ،

وأما السحر فهو عندى أمر يرتبط بالروح ، تلك التى تسرى فى نفس حامل القلم ، تحفزه وتهديه ، فإذ به يحسن التقاط الوقائع ويبرع فى ترتيب السياق ويأتينا بنص ينزل على نفوسنا بردا وسلاما من أثر الرضا،

وأما الحظ ، فما زلت أراه صنعة النفوس التواقة إلى المجد ، فالذى يجتهد ويثابر ويُصًر تحتشد له ملائكة الأرض والسماء ليكون الفوز العظيم ثمرة مُستحقة ، والمندهش يسميه حظا ، وعن نفسى ، فما أراه إلا مجدا يليق بجهد الساعين إليه ،…

حضرتني إيزيس مرتين فى غضون أسبوع واحد .

ولقد سحرتنى فى حضورها الأول كما سحرت الدنيا بأسرها ، حين جاء بها موكب المومياوات لتوقظ فى القلوب حنينها الأصيل لكل ما زرعه المصرى القديم فى الفكر الإنسانى من أبجديات حضارته ، ولتُعلى قيمة الوفاء التى ترمز لها إيزيس…

وأما عن الحضور الثانى لإيزيس فلقد تمثل لى فى كتاب : حكايات من دفتر صلاح عيسى ، والكتاب عندى آية من آيات العرفان ، وكأنى أرى محمد الشماع وهاجر صلاح وقد نفثت فيهما إيزيس من روحها،

فطفقا يجوبان أنحاء البلاد والإصدارات الصحفية والكتب ، يلتقطان الأجزاء بإصرار الراغب فى إثبات الجدارة بأنهما من تلاميذ الأستاذ صلاح عيسى .

ومن عجب أنك تقرأ الكتاب بنفس شغفك لقراءة أعمال بطله ، تلك التى على كثرتها وتنوعها تبدو لى الآن فعلا آخر من أفعال إيزيس ، ألم يكن صلاح عيسى طول الوقت يلملم الاجزاء أو الأشلاء ليستكمل لنا صورة الوطنية المصرية لنكون أكثر فهما لواقعنا ،أما صدور الكتاب والدنيا كلها تغنى لإيزيس فهذا هو المجد اللائق بمن سعى إليه .