الزراعة تضبط 38 طن تقاوى الأرز والخضر المغشوشة ومحطتين غربلة غير مرخصة في كفر الشيخ والغربية

بناءا على َتوجيهات السيد القصير – وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تحقيق الانضباط فى أسواق تداول التقاوى وحفظ حقوق المزارع المصرى فى حصوله على تقاوى متعمدة عالية الإنتاج وبالتنسيق مع د عباس الشناوى – رئيس قطاع الخدمات والمتابعة

قال د أحمــد عضــــام – رئيس الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى أنه يتم تكثيف الرقابة على منافذ توزيع التقاوى بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين لتنفيذ حملات مشتركة بعدة محافظات وأسفرت الحملات عن ضبط محطتين لـغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية المغشوشه بدون ترخيص مسبق من وزارة الزراعة بمحافظة كفرالشيخ وتحرر عنها المحضر 5782 جنح مركز دسوق ومحطة أخرى بالغربية وتحرر عنها المحضر رقم 6257 جنح مركز قطور وهذا مخالف للقانون 53 لسنة 1966 والقرار الوزارى 829 لسنة 2011 كما تم ضبط محل إتجار بدون ترخيص بالغربية وتم التحفظ على جميع عبوات التقاوى التى تم ضبطها بالمحل كما أسفرت الحملة عن ضبط 37.935 طن من التقاوى الارز والخضر والسورجم (الأعلاف) المغشوشة كانت معدة للتوزيع على المزارعين ، وتم تحرير محاضر للمخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.

رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وجه الشكر والتقدير الى أعضاء لجنه الضبط والتفتيش على جهودهم المبذولة في ضبط اسواق تداول التقاوى ومكافحة الغش