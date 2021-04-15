الموت يغيب المناضل اليساري المصري اليهودي ألبير آريه ” الرجل المعتز بمصريته”

رحل صباح اليوم المناضل المصري اليساري آلبير آريه أحد أهم رموز اليسار المصري عن عمر يناهز 91 عاما بعد معاناة مع المرض، يعتبر آلبير آريه أحد اليهود البارزين المشاركين في الحركة الوطنية المصرية ضد الانجليز، وله العديد من المواقف المهمة خلال تاريخه المشرف، وقد سجن عام 1953 لمدة 11 عاما وحافظ على مصريته ورفض السفر مع اليهود المسافرين من مصر في أحداث مختلفة، وسجل موقف خاص خلال اتفاقية السادات مع اسرائيل\

عاش البير آريه مع ولديه في وسط البلد وظل متواجدا في الفعاليات الثقافية المهمة راويا الكثير من الحكايات المهمة عن المشهد وتحولاته مشاركا بصور عن أحداث مرت به في حياته ليسجل معها أوقات فاصلة في حياة مصر.

نعي البير آريه في الساعات الأولي من صباح اليوم ابنه سامي كما نعاه عشرات الشخصيات الثقافية والسياسية المصرية والعربية في اشارة لأهمية اسمه ونضاله الذى لا ينسي