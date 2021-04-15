حزب التجمع ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

ينعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ، الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق و نقيب الصحفيين المصريين الأسبق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس عن عمر يناهز 85 عاما، بعد حياة حافلة بالمواقف الوطنية المشرفة والإرث الاعلامي الكبير والدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة مراحلها .ويتقدم من أسرة وذوي الفقيد الكبير فارس الصحافة النبيل، وعموم الشعب المصري والوسط الإعلامي المصري ، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.