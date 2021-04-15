رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة جهود مواجهة فيروس “كورونا”

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس “كورونا”، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.

وفي مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إعطاء اللقاحات، للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين لتبصيرهم بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح.

من جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان زيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، لافتة إلى أن هناك نحو 200 مركز حالياً لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح في مختلف المحافظات، كما تم التوسع بمنح اللقاح لعدد من الجهات بالدولة، مثل العاملين في قطاع السياحة، وغيرهم، بإجمالي 350 ألف جرعة، مع تجهيز أرض المعارض لتكون مركزاً لتقديم اللقاح.

كما جددت الوزيرة التأكيد على استمرار عمل مراكز تقديم اللقاحات بكامل طاقتها خلال شهر رمضان الكريم، مع مد ساعات العمل بها إلى الساعة 10 مساء خلال الشهر الكريم، لتلبية متطلبات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح بعد موعد الإفطار لظروف الصيام.

وأوضحت الوزيرة أنه سيصلنا عبر آلية “كوفاكس” لتوزيع اللقاحات، حوالي 4.5 مليون جرعة، ، حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، سيصل منها نصف مليون جرعة كدفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.

وأكدت الوزيرة توافر جميع الأطقم الطبية، وكذا المستلزمات العلاجية في كل مستشفيات العزل، أو مستشفيات الحميات والصدر، وغيرها من المستشفيات التي تقدم الخدمة لمصابي فيروس “كورونا”، وهناك متابعة مستمرة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين.