ابو الغيط يدين الاعتداء الارهابي الذي استهدف مطار اربيل الدولي

ادان السيد أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداء الذي استهدف مطار اربيل الدولي باقليم كردستان العراق، مساء يوم 14 أبريل الجاري، واعتبره استمرارا للأعمال التخريبية التي تستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في ربوع العراق.

وأكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن استقرار اقليم كردستان هو جزء من استقرار العراق، داعيا للتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف النيل من وحدة وسيادة العراق.

واضاف المصدر أن الجامعة العربية تدعم كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية في سبيل التصدي للارهاب والسلاح المنفلت، وفرض القانون، حفاظا على سيادة العراق وأمنه واستقراره.