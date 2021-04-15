في لافتة إنسانية واستجابة لطلب الشركة المالكة الفريق أسامة ربيع:” السماح لفردين من طاقم السفينة البنمية بالمغادرة لظروف شخصية طارئة”

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، بأن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN ، ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

وأكد الفريق ربيع على أن الهيئة لاتدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حالياً بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتا في هذا الصدد، إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.