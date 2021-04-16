حضور هاري جنازة جده.. هل يزيد الأمل في شفاء الصدع الملكي؟

أعلن قصر “باكنجهام” يوم السبت إن الأمير هاري سوف يعود إلى بريطانيا لحضور جنازة الأمير “فيليب” نهاية الأسبوع المقبل، مما أثار تكهنات محمومة حول ما إذا كان لم الشمل سوف يصلح الخلافات في العائلة المالكة أم يزيد من الخلاف.

على الرغم من أن هاري سوف يعود إلى المنزل ليشارك أفراد أسرته الحزن لوفاة جده ، إلا إن زوجته الحامل “ميغان” لن تفعل ذلك.

وتعد هذه الزيارة هي الأولي لهاري الذي سوف يضطر لأول مرة منذ تنحيه العام الماضي عن منصبه كأحد كبار الشخصيات الملكية، إلى عقد لقاء مع شقيقه الأمير “ويليام” ووالده الأمير تشارلز، الذين قال عنهم “هاري” في مقابلة تُعد قنبلة الشهر الماضي مع “أوبرا وينفري” إنهم محاصرون داخل حياة القصر التعيسة.

وأشار المسئولون عن القصر الملكي إن “هاري ” سوف يحضر بمفرده بدون زوجته “ميغان” دوقة “ساسكس” التي سوف تبقى في منزل الزوجين في “كاليفورنيا” بناءً على أوامر الطبيب لأنها في مراحل الحمل الأخيرة.

وذكرت صحيفة التايمز إنه لفترة أسابيع، بينما كان العالم ينتظر مقابلة أوبرا وينفري التي أُذيعت الشهر الماضي مع “هاري وميغان” في نفس الوقت كانت عيون العديد من البريطانيين مركزة على صحة فيليب، جد هاري ، الذي تم نقله إلى المستشفى بسبب مرض في القلب.

فلقد صورت الصحف البريطانية الأمير “تشارلز” في فبراير الماضي وهو بجانب سرير فيليب ، والده – وقد احترقت عيون الابن من شدة البكاء.

وقد تعرض كلٍ من “هاري وميغان” لانتقادات لاذعة بسبب تعليقاتهم حول تركهما أدوارهما الملكية و التي اعتبرها المنتقدون لهم إنها تعليقات سيئة الأخلاق في ضوء مرض فيليب. “ليس لديهم أي احترام؟” هكذا وصفتهما صحيفة “ديلي ميل”.

حيث صرحا بإن أفراد الأسرة “المالكة” أعربوا عن قلقهم بشأن مدى سواد بشرة طفل الزوجين الذي لم يولد بعد “آرتشي”. وقالت “ميغان” إن مساعيها للحصول على علاج للصحة العقلية قد رفضها مسؤولوا القصر، الذين كانوا قلقين بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالنظام الملكي.

وعلي جانب آخر يقول المعلقون إنه إذا كانت الملكة هي رئيسة الدولة في بريطانيا، فإن “فيليب” كان رئيس الأسرة المالكة. وكان له الفضل في إعطاء كاميرات التلفزيون نظرة خاطفة مبكرة على الحياة الخاصة للعائلة في الستينيات وتقديم الكفاءات في قصر باكنغهام.

مع ذلك ، فإن إدارته للأسرة المالكة لم تكن خالية من الصعوبات، فقد تم إلقاء اللوم عليه جزئيًا في رد فعل القصر الذي أدي إلي فيض من الحزن على وفاة زوجة تشارلز “ديانا” أميرة ويلز ، في حادث سيارة في باريس في 1997.