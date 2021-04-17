شعراوى يشيد بالدعم الذى يقدمه المحافظين لتوفير السلع الغذائية  

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول آخر مستجدات مبادرة ” شباب الخير ” والتى أطلقها وزير التنمية المحلية منذ أيام قليلة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

وأشار اللواء محمود شعراوى ، إلى أن المبادرة تأتى بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب ، حيث تتضمن المرحلة الأولى لها 35 سيارة نصف نقل ثلاجة حمولة 2 طن فى 11 محافظة ، مشيراً إلى سيارات المبادرة وصلت إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ خلال الأربعة أيام الماضية ، حيث من المقرر لها الوصول إلى باقى محافظات المرحلة الأولى خلال الأسبوع الجاري وهي البحيرة والمنيا و الغربية وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وسوف تستمر لمدة أربعة أشهر.

وأوضح التقرير أن سيارات المبادرة قامت خلال 4 أيام منذ إطلاق المبادرة ببيع حوالى ٤٤ طن لحوم ومنتجات الدواجن و٢٥ طن من المنتجات الأخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن البلدي وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق و استفاد منها حتى الآن أكثر من ١٢ ألف مواطن فى المحافظات الأربعة التى بدأت فيها المبادرة .

وأضاف التقرير أن المبادرة شهدت فى المحافظات التى إنطلقت بها إقبالاً من المواطنين على عملية الشراء خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً نظراً لإنخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها فى الأسواق وكذا جودة المنتجات المعروضة والتي تتضمن حوالى 30 سلعة غذائية .

وأشاد اللواء محمود شعراوى ، بالدعم الذى يقدمه السادة المحافظين لإنجاح تلك المبادرة التى تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارتى التنمية المحلية والتموين بتوفير السلع الغذائية المخفضة لصالح المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل خاصة خلال شهر رمضان والرقابة المستمرة على الأسواق .

وقال وزير التنمية المحلية أن سيارات المبادرة ستركز بصفة أساسية على المناطق الأكثر احتياجاً للتخفيف علي الأسر البسيطة وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المبادرة فى مراحلها الثلاثة ستوفر حوالى 396 فرصة عمل للشباب ، وستتابع الوزارة كافة مستجداتها بالتعاون مع ممثلى المجلس الوطني للشباب وعلى رأسهم الدكتور وائل الطناحى الأمين العام للمجلس والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس لضمان النجاح الكامل لها وتحقيق أهدافها.

وكان اللواء محمود شعراوى ، قد أطلق الأسبوع الماضى ، مبادرة ” شباب الخير ” لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على المواطنين .. حيث شهد شعراوى وعدد من قيادات الوزارة وممثلى المجلس الوطنى للشباب اصطفاف حوالى 25 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة محملة بحوالى 30 نوع من السلع الغذائية الأساسية للمواطن على رأسها اللحوم والدواجن وذلك أمام مقر الوزارة .