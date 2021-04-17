شائعة: اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، مُوضحةً أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهي دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف استشاري عالمي خلال فترة وجيزة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، مُوضحةً أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهي دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف استشاري عالمي خلال فترة وجيزة.
“تحري الدقة والموضوعية”
على عكس ما نشره المقال انه “جار تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي” القراءة الجيدة للمقال يتضح منها وجود “دراسات الجدوي” لهذا المشروع فقط. هذه الدراسات تتم “بإشراف استشاري عالمي” والذي يعنى بوضوح عدم وجود دوافع سياسية وراء تلك الدراسة. هنا مربط الفرس ؛ ما هى بالتحديد الاعتبارات الاخري فى مشروعات قطاع الاعمال (القطاع العام) التى قد لا تنطبق على القطاع الخاص ؟ اهم الاعتبارات فى مشروعات القطاع العام هى الصناعات الاستراتيجية التى سيكون لها عايد لأجزاء اخري من الاقتصاد على المدي الطويل ولكن ربما على حساب خسائر على المدي الطويل او القصير. على سبيل المثال مصانع الحديد والصلب فى حلوان التى انشات فى ستينات القرن الماضى كانت صناعة استراتيجية فى حينها ولكن بمرور الوقت ودخول شركات القصاع الخاص فى تلك الصناعة علاوة على توفر نفس المنتجات فى السوق العالمي باسعار تنافسية اصبح قرار الحكومة باغلاق تلك المصانع هو القرار الصائب. الألومنيوم يعتبر ايضا من الصناعات الاستراتيجية وما طبق على الحديد والصلب ينطبق ايضا على الألومنيوم. ملحوظة اخيرة ؛ ترديد الشائعات حتى بالاحتماء وراء “انها مجرد شائعة” يعتبر ترويج للشائعات وخروج صارخ عن المهنية الصحفية.