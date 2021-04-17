مركز لخدمة العملاء  مزود بأحدث النظم التكنولوجية لأندية سيتى كلوب

أنطلق مركز خدمة العملاء لأندية سيتي كلوب الذى تم انشاؤه علي أحدث النظم التكنولوجيه وذلك للرد على جميع الاستفسارات، والتسهيل على جميع العملاء وتوفير جميع المعلومات عن الفروع ومواعيد الافتتاح المختلفة بكل أندية سيتي كلوب، لرفع الوعي لدي المواطنين بالخدمات التي تقدمها الأندية.

أكد المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، أن خطوة تدشين مركز خدمة العملاء “كول سنتر” تأتى فى إطار توجه شركة استادات الوطنية للرقمنة والاستفادة من التكنولوجيا فى التسهيل على أعضاء أندية سيتى كلوب، وكل مواطن يحاول الاستفسار عن كيفية الاشتراك فى عضوية الأندية، وتجديد العضوية إلى أخر الاستفسارات الإدارية، ويضم المركز 300 شاب يعملون، بعد تلقيهم دورات تدريبية على أعلى مستوى.

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مركز خدمة عملاء سيتي كلوب وكان في استقباله المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد رفقي رئيس مجلس إدارة شركة راية، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهدي أيوب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للاستثمار.

وتجول الوزير في مركز خدمة العملاء للوقوف على مدي جاهزيته واستعداداته لاستقبال مكالمات، كما استمع للشباب، واستفسر منهم عن الدورات التدريبية التي تلقوها ليكونوا جاهزين، لاستقبال مكالمات واستفسارات العملاء المختلفة.