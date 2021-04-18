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حزب التجمع ينعي المستشار الجليل هشام البسطويسي

كتب جريدة الأهالي
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ينعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال المستشار هشام البسطويسي الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ70 عاماً ،بعد رحلة من العمل الوطني والنضال ..والبسطويسي مرشح حزب التجمع في إنتخابات الرئاسة عام 2012 ،وهو  نائب رئيس محكمة النقض السابق،وفي تفاصيل حياته، ولد هشام البسطويسى فى مايو 1951، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بالنيابة العامة، حيث بدأ في نيابة الجمرك بالإسكندرية، ومنها إلى نيابة الأحداث، قبل أن يصبح قاضيا بالمحكمة الجزئية. وانتخبت الجمعية العامة لمحكمة النقض البسطويسى في عام 1989، مستشارا، وبعد عامين تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس المحكمة.

جريدة الأهالي
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