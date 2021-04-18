رئيس الوزراء يتلقى تقريرا عن أداء اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال الربع الأول لعام 2021

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عما حققته اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية من جهود وأعمال في سبيل رصد الاستغاثات الطبية على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري معها، وذلك على مدار الربع الأول للعام الجاري 2021.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تقوم بها كل من اللجنة العليا ولجنة الاستغاثات الطبية في التعامل مع استغاثات المواطنين، والمساعدة مع الوزارات والجهات المعنية في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، موجها الشكر لهم وللوزارات والجهات المعنية، ومشددا على أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام المصري أن لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال الربع الأول من العام الحالي لنحو 1607 استغاثات تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، والصحف المحلية، والمصادر الميدانية، بعد عرضها على اللجنة الطبية العليا، مشيراً إلى أن استجابات اللجنة لهذه الاستغاثات تضمنت 295 قرار علاج على نفقة الدولة، إضافة إلى القرارات الصادرة عن المجالس الطبية المتخصصة، وكذلك 25 حالة زرع نخاع، و31 قرارا للجامانايف، كما وافقت اللجنة الطبية العليا على توفير 120 طرفا صناعيا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي تقريره، استعرض رئيس لجنة الاستغاثات الطبية أهم الملفات التي تم التركيز عليها خلال هذه الفترة، مشيرا إلى استمرار رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، حيث يتم الاستجابة لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وفي ضوء ذلك يتم التواصل مع الحالات، وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، ثم عرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج علي نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وقال رئيس لجنة الاستغاثات: تعمل اللجنة على تطوير مصادر الرصد ووضع رؤية متكاملة للوصول إلى مستحقي الدعم الطبي وتطوير جانب الرصد الميداني، ولذا فقد تم عقد عدد من الاجتماعات لبلورة آليات الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا لهذا الدعم عن طريق الجمعيات الخيرية، ومجلس النواب، ومكاتب المحافظين على مستوى الجمهورية، وهو ما نتج عنه حدوث زيادة تدريجية لعدد الاستغاثات المرصودة.

وعرض الدكتور حسام المصري بعض الأمثلة لأحد المصادر الميدانية التي يتم الاعتماد عليها في هذا الشأن والمتمثل في القوافل الطبية، مشيرًا إلى أن اللجنة شاركت في عدد من القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع جمعية “صناع الخير”، وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية ومنها قافلة طبية بقرية كفر سليمان بمركز ومدينة بسيون بالغربية، بالتنسيق مع محافظ الغربية ومديرية الصحة بالغربية والهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، كما انطلقت، بالتعاون مع “صناع الخير”، قافلة طبية بمدرسة بني بخيت الإعدادية بقرية بني بخيت لاستهداف نحو 500 حالة بالتعاون مع عدد من الأطباء وأكثر من 7 تخصصات مختلفة.