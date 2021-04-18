شعراوي: ندرس حالياً تخفيض سعر الفائدة علي قروض المرأة المعيلة في القري

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروعا ًصغيراً ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بقروض تقدر بـ 200 مليون جنية وذلك لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، لافتاً إلي أهمية هذه المشروعات في الاستفادة من الخامات الموجودة في البيئة المحلية وتحويلها إلي منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الوزارة تدرس حالياً تخفيض سعر الفائدة علي قروض المرأة المعيلة في القري التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الي 4% فقط بدلاً من 6% أسوة بالمشروعات التي ينفذها المتحررون من الأمية ومتحدو الإعاقة، كما تدرس الوزارة ايضاً اقراض مشروعات الري بالتنقيط بفائدة 5%.

وأوضح اللواء شعراوي أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمساعدة المتعثرين في سداد قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحاصلين علي قروض من صندوق التنمية المحلية حيث تقرر مد فترة السماح حتي نهاية ديسمبر 2021 وذلك لسداد أصل القرض الحاصل عليه المقترض المتعثر دفعة واحدة واعفائة من فوائد القرض وغرامة التأخير، مشيراً إلي أنه سيتم تفعيل نظام إلكتروني لسداد القروض في المحافظات وذلك لتسهيل عملية متابعة سداد القروض بنزاهة وشفافية .

ووجه اللواء محمود شعراوي بضرورة أن تتضمن جولات فرق قطاع التفتيش الميدانية متابعة تنفيذ مشروعات صندوق التنمية المحلية وموقف السداد لجميع المشروعات الواقعة في نطاق المحافظات التي يتم التفتيش عليها، كما وجه اللواء شعراوي بعمل بانرات تعريفية بأنشطة صندوق التنمية المحلية والمشروعات التي يقرضها والمزايا التي يحصل عليها المستفيدون في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات وذلك لزيادة عدد المستفيدين من قروض الصندوق موضحاً أن الصندوق يقدم القروض للشباب والمرأة وخاصة المبدعين لتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم التي ربما لايستطيعون تنفيذها بصورة موسعة وانما تعتبر بداية لهم تسهل لهم التوسع في وقت لاحق.

من ناحية أخري عقد مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية اجتماعه الدوري برئاسة اللواء محمد الشبراوي المدير التنفيذي للمشروع لعرض المشروعات التي تمت الموافقة علي تمويلها خلال الفترة من 1/9/2019 حتي نهاية فبراير 2021 .

وقال اللواء محمود شعراوي أن عدد المشروعات التي نفذها الصندوق خلال الفترة المشار إليها بلغ 5449 مشروعاً في 23 محافظة باستثمارات تجاوزت 57,8 مليون جنية منها 48 مليون جنية قروضاً وفرها الصندوق و9,8 مليون جنية مساهمة من المقترضين وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة المعيلة 3740 مشروعاً بنسبة 68,6% من إجمالي المشروعات لافتاً إلي أن متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة القروض بلغ 8840 جنية وبلغ متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة الاستثمارات 10 آلاف و610 جنية وبلغت نسبة المشاركة الي قيمة القروض 20% .

ولفت الوزير إلي أن الأنشطة التي ركزت عليها مشروعات الصندوق تجاوزت 16 نشاط كان أهمها الانتاج الحيواني والداجني وعسل النحل ومنتجات الألبان والصناعات البيئية ومنافذ البيع والصناعات الغذائية والميكنة الزراعية، مشيراً إلي أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية وسوهاج والشرقية وبني سويف هي الأكثر طلباً للحصول علي قروض صندوق التنمية المحلية.

واضاف اللواء محمود شعراوى انه على الراغبين فى الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية التوجه لاقرب وحدة محلية يقع فى نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسى والموقف التجنيدى للشباب وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى للمقترضين بعد اقرار صلاحية موقع اقامة المشروع ، كما تقوم باجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع ومتابعة اجراءات تنفيذه وتسديد القرض بعد منح المشروع فترة سماح تعادل دورة انتاج كاملة للمشروع .