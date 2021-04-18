وزير التموين … إعتماد نتائج معاينات طلبات مشروع جميعتي المرحلة الرابعة ضمن مبادرة حياة كريمة

وجه الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، ادارة مشروع جميعتي بالوزارة وشركتي الجملة (العامة – المصرية) ومديري المديريات بالمحافظات التي تقع بها مراكز مبادرة حياة كريمة، بسرعة تشغيل منافذ جمعيتي التي انطبقت عليها الشروط وتم الموافقة عليها، وشدد المصيلحي بأنه يتابع الأمر مع إدارة مشروع جميعتي بالوزارة وكذلك الشركات والمديريات.

مشيراً إلى أن معاينات طلبات مشروع جمعيتي في مراكز مبادرة حياة كريمة تأتي في القري والمراكز الأكثر احتياجاً، وبالتالي ستساهم تلك المنافذ في توفير فرص عمل للشباب أضافة الي توفير السلع لقاطني تلك القري والمراكز، مما يساهم فى عملية التنمية المنشودة فى تلك المراكز كواحدة من التدخلات التي قامت وزارة التموين ضمن هذه المبادرة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل منفذ سيساهم في توفير من ٢-٣ فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغيرها من فرص العمل غير المباشرة، وأشار المصيلحي إلى أن عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها واستوفت شروط المشروع ضمن هذه المبادرة وصل الي (١٧٣) طلب مستوفي الشروط.

وأعلن المصيلحي عن أنه من المقرر البدء فى إجراء المعاينات لباقي طلبات المرحلة الرابعة وتقع خارج نطاق مراكز “مبادرة حياة كريمة” في الأول من مايو القادم، وأشار الي أن كل منفذ من تلك المنافذ سيساهم في توفير فرص عمل، خاصاً وأن فتح تلك المنافذ يأتي وفق إستهداف جغرافي وسكاني لتوفير السلع لهم.

من جانبه كشف أحمد كمال – معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي، أن عدد المتقدمين للمرحلة الرابعة وصل إلي 6000 طلب، تم معاينة 882 طلب منهم واقعة في نطاق مراكز مبادرة حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراَ الي أن باقي المعاينات سوف تبدأ الأول من مايو القادم، وفقاً لما وجه بها الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكداً أن توجيهات معالي الدكتور الوزير هي سرعة الانتهاء من تلك المعاينات أيضاَ لفتح فرص عمل أمام الشباب وتوفير السلع لتلك الاماكن.

وطالب كمال المتقدمين بتجهيز محالهم للمعاينات، علي أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة ومنها (مساحة المنفذ لا تقل عن 30 متر، والمسافة بين المنفذ المراد فتحة وأي بقال تمويني أو منفذ جمعيتي لا تقل عن 500 متر، وأن يكون العقار مستوفي شرط التراخيص من الاحياء والمراكز حسب المكان.. وغيرها من الشروط).

ومن الجدير بالذكر أن عدد منافذ جمعيتي التي تم افتتاحها خلال الثلاث المراحل السابقة وصل إلى ٦ الآلف منفذ حتى الآن.