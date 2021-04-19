برلماني: استشهاد خادم كنيسة بئر العبد يؤكد سعي الجماعات المتطرفة لإثارة الفتن

قال النائب حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن اختطاف خادم كنيسة بئر العبد، نبيل حبشي سلامة، واستشاده على يد عناصر إرهابية بشمال سيناء يؤكد خسة هذه الجماعات وسعيها لإثارة الفتن وعدم الاستقرار للبلاد.

وأكد النائب، أن تلك الجماعات المتطرفة أصيبت بالجنون بسبب ما تشهده البلاد من نهضة حقيقية في كل القطاعات وبجميع المناطق على مستوى الجمهورية، لذلك تسعى لطمس هذه الإنجازات بأعمالها الإجرامية.

وأشار إلى أن تلك الأعمال لن تثنينا عن المضي قدما في تحقيق أهداف بلادنا في البناء والتنمية، قائلا: سنظل صامدون نحن أبناء الوطن الواحد داعمين لقيادتنا السياسية ورافضين لهذه الجماعات الظلامية.

وتقدم مساعد رئيس حزب المؤتمر، بخالص التعازي للشعب المصري بوجه عام، وللأقباط بوجه خاص في وفاة خادم كنيسة بئر العبد.