اللجنة البرلمانية للنقل النواب تزور مصابي حادث قطار المنصورة القاهرة وتطالب بمحاسبة المقصرين

قام وفد اللجنة البرلمانية المصغرة المشكلة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب خالد عبد المولي، والنائب ايمن عتمان بزيارة مصابي حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 المنصورة- القاهرة بمستشفي بنها والبالغ عددهم 27 مصاب ومستشفى التأمين الصحي والبالغ عددهم 22 مصاب للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير الرعاية الكاملة والاستماع لهم للوقوف ملابسات الحادث.

واكد الناىب خالد عبد المولى رئيس اللجنة المصغرة من لجنة النقل والمواصلات أنه تم جمع جميع المعلومات عن إنقلاب قطار المنصورة سيتم كتابة تقرير مفصل بشأن الحادث

بعد الذهاب الى موقع الحادث،حيث تم انتشال اخر عربية قطار في ساعة متأخرة من مساء أمس من على قضبان السكة الحديد لتسيير حركة سير القطارات

وقال في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين ،ان اللجنة المصغرة التقت نواب القليوبية، وقيادات وزارة النقل والصحة بالمحافظة لمتابعة الحادث وهم النائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي وامين محافظة القليوبية والنائب احمد بدوي نائب الدائرة ورئيس لجنه الاتصالات ، النائب مصطفى النفيلي والنائب مدحت الكمار والنائب مجدي سيف والنائب اسامه فتحي والنائب عزيز للوقوف على أسباب الحادث.

وطالب النائب خالد عبد المولى بضرورة محاسبة المسؤولين والمتسببين في وقوع الحادث قائلاً “أن النيابة العامة تباشر التحقيقات.