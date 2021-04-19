ملك البحرين يعزي السيسي في ضحايا القطار

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية تعزية إلى أخيه الرئيس المصري في ضحايا حادث القطار بمحافظة القليوبية

بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حادث القطار الذي وقع اليوم بمحافظة القليوبية.

وأعرب سموه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وشعب مصر وأسر الضحايا، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.