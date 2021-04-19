محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحى قرى مركز منفلوط

كتب:سويفى رشدى

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بوضع حجر الأساس لمشروع صرف صحي قرى مركز منفلوط وذلك بقرية المندرة بتكلفة اجمالية 778 مليون جنيه ؛ وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لإستراتيجية ورؤية مصر 2030 و خطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد … رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، وحسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط ، المهندس ياسر محسوب مصطفى مدير فرع أسيوط شركة المقاولون العرب ، والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ ، والمهندس أسامة عثمان مدير مشروعات منفلوط ، وأحمد جابر مسئول العلاقات العامه شركة المقاولون العرب فرع اسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، وبعض الشركات المنفذة للمشروعات.

وقد استمع المحافظ إلى شرح مفصل من المهندس المسئول عن المشروع والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحي وذلك بتكلفة اجمالية 778 مليون جنيه حيث يضم المشروع تنفيذ أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع مدني و كهروميكانيكا لـ 14 قرية (الحواتكة ، المندرة قبلي ، بني سند ، الجاولي ، سكرة ، بني شعران ، عرب العمايم ، دمنهور ، بني شقير ، كوم الشهيد ، السهريج ، المدور ، أم القصور ، جزيرة المعابدة).

وأوضح محافظ أسيوط أن تم البدء الفعلي في تنفيذ شبكات الانحدار لـ 5 قرى (الحواتكة ، الجاولي ، سكرة ، كوم الشهيد ، المدور) على أن يتم نهو أعمال المشروع في 30 يونيو 2022 ليخدم 203 ألف نسمة ويستفيد منه لتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن مشيداً بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” بإجمالي 149 قرية و 894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي “ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح” وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي “منفلوط وديروط” حيث أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.