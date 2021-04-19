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محافظات

محافظ أسيوط ينعي شهداء حادث قطار طوخ بالقليوبية ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

كتب جريدة الأهالي
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كتب:سويفى رشدى

نعى اللواء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية الذي وقع أمس الأحد وأسفر عن سقوط مصابين ووفيات داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

 

وقال محافظ أسيوط في بيان له “أن قيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة وجميع العاملين ننعى ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث القطار ؛ داعين الله ‏أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يتم الله ‏شفاء المصابين عاجلاً وليس آجلا ، وأن يحفظ الله مصر وأبناءها وقيادتها من كل سوء

جريدة الأهالي
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