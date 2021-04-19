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توريد 3292 طن قمح لشون الوزارة بصوامع الشركة القابضة بالمنيا

كتب جريدة الأهالي
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كتب أسامة سيد عبد العال

 

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 3292 طن و973 كيلو، من القمح حتى اليوم الاثنين، بقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة، مؤكداً على استمرار اعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

 

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم زراعة 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين

جريدة الأهالي
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