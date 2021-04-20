ائتلاف اولياء امور مصر يطالب بجعل امتحان المواد غير المضافة للمجموع بنظام الابحاث

ناشدت داليا الحزاوي، مؤسسه ائتلاف أولياء أمور مصر، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يتم مراعاة ظروف طلاب الثانوية العامة بجعل امتحان المواد الغير مضافة للمجموع بنظام الأبحاث، للتقليل من نزول الطلاب للمدارس، خاصة أن هذه المواد لا شرح لها بالمدارس ولا منصات ولا برامج تعليمية.

وأضافت” الحزاوي”: “أرجو تطبيق نظام امتحانات المواد خارج المجموع كما طبق على الثانوية العامة بالعام الماضي، بنظام البوكليت المنزلي”.

استكملت: “كما أن هذا العام هناك إجراء لامتحانات تجريبية تعقد علي عده أيام وهذا يعتبر وقت ضائع علي الطلاب ولتحفيز الطلاب علي النزول لتلك الاختبارات الهامة، يمكن أن تعلن الوزارة كنوع من التشجيع أن المواد الغير مضافة للمجموع هيتم التعامل معها بطريقة مناسبة كما حدث سابقا”.

وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن طلاب الثانوية العامة يعيشوا حالة من القلق والضغط العصبي الرهيب ويستحقوا الاستجابة لهذا المطلب البسيط.