” النقل” تصدر بيانا ردا على المطالبة بالاستعانة بالخبرات الاجنبية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل انه منذ ان شرفه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل فقد وضع في مقدمة أولويات وزارة النقل الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري على احدث نظم التكنولوجيا وكذلك إسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة الى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لمدة محددة لتقديم اعلى مستوى من الخدمات ونقل الخبرات الحديثة الى الجانب المصري

جاء ذلك تعقيبا على ماتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية في التشغيل والصيانة والاهتمام بالعنصر البشري

حيث اشار الوزير إلي أنه تم التعاقد مع شركه RATP الفرنسيه لاداره وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق كما تم التعاقد مع نفس الشركه لاداره وتشغيل القطار الكهربائي LRT(السلام/ العاصمه الاداريه الجديده/ العاشر من رمضان) كما أنه جاري التفاوض مع الشركات العالميه لاداره وتشغيل خطي مونوريل العاصمه الاداريه والسادس من اكتوبر وسيتم التفاوض مع الشركات العالميه لاداره وتشغيل القطار الكهربائي السريع العين السخنه/ مرسى مطروح بالإضافة إلى انه جاري التفاوض مع الشركات العالميه المتخصصه لتنفيذ و اداره وتشغيل الاتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري

لافتاً إلى أن الاتفاق مع هذه الشركات العالميه يتضمن نقل الخبرات للجانب المصرى من خلال الاعتماد على العماله المصريه بنسبه لا تقل عن 90 % في جميع المستويات الفنيه والاداريه والتشغيليه والاشرافيه طوال مدة التعاقد والتي تبلغ 15 سنه

مضيفاً أنه تم التخطيط الى اسناد اعمال التشغيل والاداره لعدد من القطارات الجديده بالسكه الحديد الى شركات عالميه متخصصه في الاداره والتشغيل خاصة أنه سيتم توريد عدد 6 قطارات متكامله من شركه تالجو الاسبانيه كما سيتم إسناد تشغيل عربات النوم الجديده بواقع 200 عربه نوم والتي سيتم التعاقد عليها قريبا لاحدى الشركات العالميه المتخصصه في اداره وتشغيل قطارات النوم كما يجرى حاليا تحويل قطاع نقل البضائع بهيئه السكه الحديد الى شركه مملوكه للدوله بالشراكه مع القطاع الخاص كمرحله تدريجية وكذلك جاري تحويل بعض ورش السكه الحديد المتخصصه في اصلاح الجرارات والعربات الى شركات وذلك لزيادة الانتاجيه ورفع مستويات الجوده

وفيما يخص العنصر البشري المؤهل فقد اكد وزير النقل على تنفيذ خطة لإنتقاء وأختيار وتدريب وتاهيل العناصر البشريه الحاليه مشيراً إلى أن هناك اهتمام كبير و مختلف و جديد كليا عما كان يتم قبل ذلك حيث تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديديه لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءه وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانويه العامه ومن المخطط تخريج اول دفعه من هذا المعهد العام الحالي

كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تماما تضمن الحصول على افضل العناصر المتقدمه حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديده من المهندسين بالكليه الحربيه اما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على اعلى مستوى كم يتم اعاده تاهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحاليه بمعهد وردان للسكك الحديديه و مراكز التدريب المختلفه بجميع مناطق هيئه السكك الحديديه كما يتضمن اي تعاقد جديد مع الشركات الاجنبيه بند خاص بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديده سواء كانت جرارات او عربات جديدة