قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية يصدر نشرة إعلامية

في إطار التوجيهات الهادفة إلى تحقيق مزيد من الانفتاح والتفاعل على مختلف مكونات المشهد الإعلامي العربي سيقوم قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية اعتبارا من اليوم بإصدار نشرة إعلامية نصف شهرية.

وفي هذا الصدد، أكد السفير، أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد المشرف على القطاع أن هذه النشرة تتطلع لتكون رافدا إعلاميا يعزز الإصدارات والمنابر المتنوعة للجامعة العربية، وواجهة إلكترونية لإلقاء الضوء على أعمال ومبادرات الأمين العام وأجهزة الجامعة العربية وبرامج مجالسها الوزارية المتخصصة والمنظمات العاملة تحت مظلتها، فضلا عن متابعة علاقات التعاون والشراكة القائمة مع المنظمات الدولية و التجمعات الإقليمية المماثلة. وأضاف السفير خطابي أن هذه النشرة الإعلامية تلتزم بعرض مضمون إعلامي موثوق وبيانات ذات مصداقية لوضعها رهن إشارة كافة الشركاء المعنيين بالشأن العربي في مختلف المجالات، على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم، مؤكدا أن تعزيز التواصل المؤسساتي أولوية مهنية وعامل أساسي في مواكبة زخم الأنشطة المتعددة الأبعاد لجامعة الدول العربية.